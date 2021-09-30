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Leonel Ximenes

A emoção do filho que vacinou a mãe idosa no ES

Secretário de Saúde quer que o exemplo de dona Luisa seja seguido por muitos

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 02:05

Públicado em 

30 set 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Nésio Fernandes aplica a dose extra (terceira) em dona Luisa, em Cariacica
Nésio Fernandes aplica a dose extra (a terceira) em dona Luisa, em Cariacica Crédito: Reprodução do Twitter
“Amo mamãe. Tudo por elas vale a pena.” Não há quem discorde (será que há?) dessa declaração de amor, ainda mais proferida por um médico sanitarista, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, que realizou um sonho: vacinar a própria mãe com a dose de reforço (a terceira) contra a Covid-19.
“A dose de reforço não representa somente um novo estímulo ao sistema imune de nossos pais e avós, é um novo estímulo ao reencontro dos sentimentos”, ensina Nésio, que aplicou a dose extra na sua mãe nesta terça-feira (28), à noite, na Unidade de Saúde da Família (USF) em Itaquari, Cariacica.
Dona Luisa Cardoso de Medeiros, de 68 anos, é aposentada do Banco do Brasil e saiu de Santa Catarina para morar no Espírito Santo, para ficar mais perto do seu filho. Ela recebeu a terceira dose do imunizante porque o ES saiu na frente do próprio Ministério da Saúde e decidiu, há algumas semanas, aplicar o reforço nos idosos acima de 60.

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O filho famoso, que há quase dois anos dorme e acorda pensando na pandemia, elogia o comportamento da mãe, que pode servir de exemplo para muita gente que sonha em voltar a ter uma vida (quase) normal: “Ela foi muito disciplinada ao longo de toda a pandemia no distanciamento, e por cautela os encontros foram reduzidos. Desde a vacinação com as duas doses voltamos a ter um cotidiano familiar”, comemora Nésio.
"Minha mãe sempre apoiou incondicionalmente minhas decisões profissionais e políticas. Ser trabalhador do SUS e poder vaciná-la é carinho misturado com orgulho"
Nésio Fernandes  - Secretário estadual da Saúde
Exemplo mesmo, que poderia ser observado pelas 334 mil pessoas que, de uma forma inexplicável, não retornaram às unidades de saúde para tomar a segunda dose da vacina contra o vírus maldito. Desse grupo, 38.694 têm mais de 60 anos e, portanto, são naturalmente vulneráveis aos efeitos do coronavírus.

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“Fiz questão de divulgar o momento em que vacinei minha filha e as amigas dela e decidi fazer o mesmo com a vacinação da mãe”, explica o secretário, que pretende convencer os recalcitrantes pelo exemplo. Vale até divulgar a vacinação dos seus entes queridos nas redes sociais, estratégia utilizada por ele.
A exemplo de dona Luisa, cerca de 70 mil idosos no Espírito Santo, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), estão respirando mais aliviados por terem recebido a tão desejada terceira dose, que, segundo estudos científicos divulgados recentemente, confere 20 vezes mais proteção (anticorpos) a quem recebeu o imunizante.

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Com tantos benefícios à saúde e à vida advindos do simples ato de se vacinar, fica difícil entender quem joga contra e até desestimula a vacinação da população. E dependendo de onde venha a desinformação ou o negacionismo, os efeitos podem ser devastadores.
Nésio, a propósito, revela para a coluna um fato emblemático. Segundo ele, no dia em que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu às mães para não vacinarem seus filhos, 30% dos agendamentos dessa faixa etária foram cancelados horas depois, à noite. “Precisamos de bons exemplos”, conclui o secretário de Saúde. Exemplos como os de dona Luisa Cardoso de Medeiros. E viva a vida!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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