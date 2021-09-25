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Covid-19

ES vai aplicar 3ª dose em profissionais da saúde assim que receber novos lotes

A imunização de reforço foi autorizada pelo ministro da saúde, Marcelo Queiroga, nesta sexta-feira (24). Ele também afirmou que a Pfizer deve ser o imunizante preferencial

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 10:57

Publicado em 

25 set 2021 às 10:57
A aplicação de doses de reforço de vacinas contra a Covid-19 em profissionais da saúde deverá ser aplicada assim que o Estado receber os imunizantes, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, destinados a esse grupo. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), assim que as doses chegarem ao Espírito Santo, elas vão ser encaminhadas aos municípios para iniciar a vacinação dos que atuam na saúde.
Nesta sexta-feira (24), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou em seu Twitter a aplicação de doses de reforço de vacinas contra a Covid-19 em profissionais da saúde. Atualmente, a dose de reforço já é aplicada em todo o país para idosos e imunossuprimidos.
De acordo com o ministro, a Pfizer deve ser o imunizante preferencial para esse caso e a dose de reforço deverá ser aplicada a partir de seis meses após as duas primeiras doses.
Por nota a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que já vinha defendendo a vacinação dos profissionais da saúde com a dose de reforço. “A decisão foi um importante passo para a Campanha de Vacinação Contra a Covid-19. Assim que forem disponibilizadas ao Estado doses para este grupo, estas serão enviadas aos municípios para início da imunização”.
A primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no Estado foi a técnica de enfermagem Iolanda Brito, de 55 anos, em uma cerimônia simbólica no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde ela trabalha.
Segundo estimativas do Ministério da Saúde, presentes no Painel Covid-19 - ferramenta da Sesa, existem no Estado cerca de 125 mil profissionais de saúde, que devem ser beneficiados com a dose de reforço.

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MAIS DOSES DE VACINA CONTRA A COVID-19

No final da noite desta sexta-feira (24), o Estado recebeu mais 88.460‬ doses de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Dessas, 73.710 doses são da Pfizer/BionTech, e 14.750 da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford). Os imunizantes serão destinados para aplicação de D1, D2 e doses de reforço.
As vacinas foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio e serão distribuídas aos municípios da região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Central e Sul na próxima segunda (27).

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