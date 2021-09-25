ES vai aplicar 3ª dose em profissionais da saúde assim que receber novos lotes

De acordo com o ministro, a Pfizer deve ser o imunizante preferencial para esse caso e a dose de reforço deverá ser aplicada a partir de seis meses após as duas primeiras doses.

Acabamos de aprovar a dose de reforço para profissionais de saúde, preferencialmente com a Pfizer, a partir de seis meses após a imunização completa. Essa já é a maior campanha de vacinação da história do Brasil. ???Brasil unido por uma #PátriaVacinada — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) September 24, 2021

Por nota a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que já vinha defendendo a vacinação dos profissionais da saúde com a dose de reforço. “A decisão foi um importante passo para a Campanha de Vacinação Contra a Covid-19. Assim que forem disponibilizadas ao Estado doses para este grupo, estas serão enviadas aos municípios para início da imunização”.

Segundo estimativas do Ministério da Saúde, presentes no Painel Covid-19 - ferramenta da Sesa, existem no Estado cerca de 125 mil profissionais de saúde, que devem ser beneficiados com a dose de reforço.

MAIS DOSES DE VACINA CONTRA A COVID-19

No final da noite desta sexta-feira (24), o Estado recebeu mais 88.460‬ doses de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Dessas, 73.710 doses são da Pfizer/BionTech, e 14.750 da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford). Os imunizantes serão destinados para aplicação de D1, D2 e doses de reforço.