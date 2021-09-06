INSS libera pagamento de idosa que soube que estava “morta” no ES

Dona Dirce Paoliello, de 94 anos, voltou a sorrir (afinal de contas, ela está bem viva, como constataremos no final desta matéria). Conforme a coluna revelou na sexta-feira (3)
, a pensionista que não conseguiu receber seu pagamento na última sexta-feira por ter sido considerada “morta” desde o dia 15 de agosto, teve seus direitos restituídos nesta segunda-feira (6), segundo informou o INSS.
“O INSS
informa que o benefício da senhora Dirce Guedes Paoliello está ativo e que o crédito está disponível desde o dia 3/9, sem bloqueio. Em consulta aos sistemas, foi verificado que a prova de vida foi realizada e nada consta sobre óbito.
Provavelmente houve uma falha de identificação do segurado junto ao banco que realiza o pagamento da aposentada”, informou o Instituto em nota enviada à coluna nesta segunda.
O drama de dona Dirce começou na sexta (3) de manhã na agência da Caixa Econômica
de Jardim Camburi, em Vitória. Como faz todos os meses,ela foi com seu filho receber sua pensão de viúva relativa ao mês de agosto. Para surpresa da família ela não conseguiu.
A pensionista voltou para casa sem o pagamento e, claro, muito indignada. É que a vovó, vejam só, descobriu no banco que estava morta desde o dia 15 de agosto. Curiosamente, a data em que ela fez a prova de vida na mesma agência.
Nesta segunda, Renato foi novamente à agência da Caixa de Jardim Camburi. Segundo ele, desta vez o crédito da sua mãe não estava bloqueado, mas a senha habitualmente usada por dona Dirce estava bloqueada e foi necessário que ela também fosse ao banco fazer outra outra senha.
Feitos os procedimentos burocráticos na Caixa, o pagamento de dona Dirce foi liberado e ela voltou a sorrir.
“Quero agradecer o que vocês estão fazendo por mim. Eu ignorava essa situação, mas infelizmente aconteceu. Se Deus quiser vai dar tudo certo”, comemorou dona Dirce, que mandou ainda um recado: “Graças a Deus estou vivíssima, libérrima, muito lúcida - pelo menos até agora. Não vou contar muita marra não porque a minha família toda já foi”, brincou.
Anotaram aí, INSS e Caixa?