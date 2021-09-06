Leonel Ximenes

INSS libera pagamento de idosa que soube que estava “morta” no ES

Conforme a coluna mostrou na semana passado, viúva de 94 anos foi informada no banco que havia morrido em 15 de agosto

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 17:40

Dona Dirce Paoliello: pagamento com atraso por causa de um erro burocrático Crédito: Renato Paoliello
Dona Dirce Paoliello, de 94 anos, voltou a sorrir (afinal de contas, ela está bem viva, como constataremos no final desta matéria). Conforme a coluna revelou na sexta-feira (3), a pensionista que não conseguiu receber seu pagamento na última sexta-feira por ter sido considerada “morta” desde o dia 15 de agosto, teve seus direitos restituídos nesta segunda-feira (6), segundo informou o INSS.
“O INSS informa que o benefício da senhora Dirce Guedes Paoliello está ativo e que o crédito está disponível desde o dia 3/9, sem bloqueio. Em consulta aos sistemas, foi verificado que a prova de vida foi realizada e nada consta sobre óbito.
Provavelmente houve uma falha de identificação do segurado junto ao banco que realiza o pagamento da aposentada”, informou o Instituto em nota enviada à coluna nesta segunda.
O drama de dona Dirce começou na sexta (3) de manhã na agência da Caixa Econômica de Jardim Camburi, em Vitória. Como faz todos os meses,ela foi com seu filho receber sua pensão de viúva relativa ao mês de agosto. Para surpresa da família ela não conseguiu.
A pensionista voltou para casa sem o pagamento e, claro, muito indignada. É que a vovó, vejam só, descobriu no banco que estava morta desde o dia 15 de agosto. Curiosamente, a data em que ela fez a prova de vida na mesma agência.
Nesta segunda, Renato foi novamente à agência da Caixa de Jardim Camburi. Segundo ele, desta vez o crédito da sua mãe não estava bloqueado, mas a senha habitualmente usada por dona Dirce estava bloqueada e foi necessário que ela também fosse ao banco fazer outra outra senha.

Veja Também

Com INSS sem internet, beneficiários voltam para casa sem atendimento no ES

Fila do INSS passa de 1,8 milhão de pedidos

Bolsonaro veta dispensa da prova de vida no INSS

Feitos os procedimentos burocráticos na Caixa, o pagamento de dona Dirce foi liberado e ela voltou a sorrir.

Veja Também

Pensionistas de ministros da Justiça militar ganham 30% a mais

Governo omite há um ano pagamentos a militares da reserva e pensionistas

“Quero agradecer o que vocês estão fazendo por mim. Eu ignorava essa situação, mas infelizmente aconteceu. Se Deus quiser vai dar tudo certo”, comemorou dona Dirce, que mandou ainda um recado: “Graças a Deus estou vivíssima, libérrima, muito lúcida - pelo menos até agora. Não vou contar muita marra não porque a minha família toda já foi”, brincou.
Anotaram aí, INSS e Caixa?

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Fila do INSS passa de 1,8 milhão de pedidos

Juiz do ES que se envolveu com mulher de traficante é condenado à aposentadoria

Aposentadoria compulsória de juízes só é punição para o contribuinte

Ex-prefeito de Vila Velha tem aposentadoria cassada

Juíza defensora das crianças e dos adolescentes anuncia aposentadoria

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal INSS Bairro Jardim Camburi
