Com INSS sem internet, beneficiários voltam para casa sem atendimento no ES Crédito: Augusto César F. Ribeiro

Atualização Na tarde desta segunda (6), o INSS informou que a internet voltou na agência de Vitória e os agendamentos da tarde estão mantidos. Mas quem perdeu o horário nesta manhã precisará reagendar o atendimento, pois a agenda da tarde está cheia, segundo o órgão.

Your browser does not support the audio element. Com INSS ssm internet, beneficiários voltam para casa sem atendimento no ES

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que compareceram à agência de Vitória , na manhã desta segunda-feira (6), se frustraram ao descobrir que a unidade não estava realizando atendimentos e tiveram que voltar para casa sem conseguir solucionar suas demandas.

O órgão foi procurado pela reportagem, após reclamações de capixabas, e confirmou o problema, causado por uma interrupção no serviço de internet após queda de energia que afetou os equipamentos da rede.

Your browser does not support the video tag.

“O INSS informa que a Agência da Previdência Social Pedro Fonseca amanheceu sem sistema, devido uma queda de energia. A empresa de tecnologia (Vivo) já foi acionada”, diz a nota.

O problema foi solucionado ao final da manhã e o atendimento foi retomado a partir das 13 horas. O INSS informou, por meio de sua assessoria, que os atendimentos da tarde seguem conforme agendamento, mas quem perdeu o horário nesta manhã precisará reagendar o atendimento, pois a agenda da tarde está cheia.

O INSS esclareceu que os segurados agendados para esta segunda deverão ser remarcados. “O INSS orienta que as pessoas que têm perícia marcada para hoje, reagendem o atendimento através do telefone 135 ou pelo MEU INSS (APP ou Site).”