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Agência em Vitória

Com INSS sem internet, beneficiários voltam para casa sem atendimento no ES

Segundo órgão, queda de energia afetou os equipamentos da rede e causou interrupção no serviço de internet, pela manhã, na Capital

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 10:53

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 set 2021 às 10:53
Com INSS sem internet, beneficiários voltam para casa sem atendimento no ES
Com INSS sem internet, beneficiários voltam para casa sem atendimento no ES Crédito: Augusto César F. Ribeiro

Atualização

06/09/2021 - 1:35
Na tarde desta segunda (6), o INSS informou que a internet voltou na agência de Vitória e os agendamentos da tarde estão mantidos. Mas quem perdeu o horário nesta manhã precisará reagendar o atendimento, pois a agenda da tarde está cheia, segundo o órgão. 
Com INSS ssm internet, beneficiários voltam para casa sem atendimento no ES
Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que compareceram à agência de Vitória, na manhã desta segunda-feira (6), se frustraram ao descobrir que a unidade não estava realizando atendimentos e tiveram que voltar para casa sem conseguir solucionar suas demandas.
O órgão foi procurado pela reportagem, após reclamações de capixabas, e confirmou o problema, causado por uma interrupção no serviço de internet após queda de energia que afetou os equipamentos da rede.
“O INSS informa que a Agência da Previdência Social Pedro Fonseca amanheceu sem sistema, devido uma queda de energia. A empresa de tecnologia (Vivo) já foi acionada”, diz a nota.
O problema foi solucionado ao final da manhã e o atendimento foi retomado a partir das 13 horas. O INSS informou, por meio de sua assessoria, que os atendimentos da tarde seguem conforme agendamento, mas quem perdeu o horário nesta manhã precisará reagendar o atendimento, pois a agenda da tarde está cheia.
O INSS esclareceu que os segurados agendados para esta segunda deverão ser remarcados. “O INSS orienta que as pessoas que têm perícia marcada para hoje, reagendem o atendimento através do telefone 135 ou pelo MEU INSS (APP ou Site).”
Por se tratar de um problema localizado, não houve prejuízo ao atendimento nas demais agências, que, segundo o INSS, funcionam normalmente nesta segunda (6).

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