Saiba o que funciona e não funciona no feriadão de Sete de Setembro

Supermercados terão horário de funcionamento especial no feriado Crédito: EBC

7 de setembro, o feriado de Independência do Comemorado na próxima terça-feira,, o feriado de Independência do Brasil resultará em folga para muitos capixabas. Em alguns locais a segunda-feira (6) será considerada ponto facultativo.

Sem municípios classificados em risco alto ou extremo de contaminação pelo coronavírus , não há impedimento de funcionamento dos estabelecimentos em função da pandemia, mas, por se tratar de um recesso nacional, abrir ou não as portas depende do acordo coletivo de cada setor.

Os supermercados e shopping centers, por exemplo, funcionarão em horário especial. Já os bancos não terão expediente na terça (7), mas serviços de autoatendimento continuarão disponíveis.

8 de setembro, quando se comemora, normalmente, o feriado de Nossa Senhora da Vitória, será considerado dia útil na Capital, uma vez que, em março deste ano, Vale lembrar que, neste ano, o dia, quando se comemora, normalmente, o feriado de Nossa Senhora da Vitória, será considerado dia útil na Capital, uma vez que, em março deste ano, a prefeitura de Vitória decidiu pela antecipação de três feriados religiosos, inclusive esse

O QUE FUNCIONA OU NÃO FUNCIONA NO FERIADO

SUPERMERCADOS

Supermercados e padarias poderão abrir nesta terça-feira (7), embora com um horário reduzido, que é definido por cada negócio. Sobre o assunto, a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que os supermercados deverão funcionar em horário diferenciado, em cumprimento à Convenção Coletiva de Trabalho do setor.

Na maioria das cidades, os estabelecimentos poderão abrir das 8h às 18h por se tratar de um feriado estadual. No entanto, a associação recomendou que os estabelecimentos fiquem atentos à existência de decretos municipais ou de acordos que restrinjam ainda mais o funcionamento ou proíbam a abertura das lojas.

Carone

Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h no dia feriado de 7 de setembro.

Carrefour

A unidade funcionará das 9h às 21h.

Extrabom, Extraplus e Atacado Vem

Todas as lojas estarão abertas das 8h às 18h na próxima terça-feira (7), exceto: Extracenter Guarapari e Praia do Morro, que funcionará das 8h às 20h; Shopping Plaza Top Life (Novo Horizonte, em Serra), das 8h às 19h; e Boulevard Shopping Vila Velha, das 10h às 20h.

OK

Ok Superatacado de Laranjeiras, na Serra; de Maracanã, em Cariacica; de Santos Dumont e de Aribiri, em Vila Velha funcionarão das 8h às 18h. Já o OK Hipermercado, em Vitória, funcionará das 9 às 20h. Em Cariacica, o OK Superatacado, do Shopping Moxuara, abrirá das 9 às 20h. O OK Superatacado de Linhares, por outro lado, não funcionará.

Perim

No dia 07 de setembro, terça-feira, as unidades ficarão fechadas em função do feriado de Independência, retomando o funcionamento na quarta (08).

Sam's Club

O horário de funcionamento no feriado de 7 de setembro será das 8h às 18h.

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado da Independência do Brasil, comemorado em 7 de Setembro. No dia 6 (segunda-feira), os bancos abrem normalmente nas localidades em que não houver qualquer feriado municipal.

As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking. Contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 07 de setembro poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, quarta-feira (08). Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

SHOPPING CENTERS

Nos dias 06 e 08 de setembro, o funcionamento será normal. Já no dia 07, feriado, os horários variam de acordo com o empreendimento.

Boulevard Shopping Vila Velha

No feriado de 7 de setembro, as lojas abrem das 13 às 21 horas; alimentação, das 11h às 22h. Já o Extrabom Supermercado, das 11h às 21h.

Shopping Jardins

Lojas, lotéricas e torre médica: não funcionam.

Restaurantes: atendimento das 11h às 20h.

Cinema: funciona normalmente conforme programação.



Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: 12h às 21h, sendo que 12h às 13h é facultativo.

Alimentação: 11h às 22h.



Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: funcionamento das 14h às 20h, sendo facultativo das 12h às 14h e das 20h às 21h;

Operações de alimentação: funcionamento das 12h às 21h;

Academia: das 9h às 13h;

As operações consideradas como serviços essenciais deverão seguir com seus respectivos horários de funcionamento.

Cinema: conforme horários das sessões.



Shopping Vila Velha

Funcionamento das 14h às 21h.

Shopping Vitória

Lojas: funcionamento das 14h às 21h, sendo facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h;

Operações de alimentação: das 11h às 22h;

Academia: informações por meio do telefone 27 3010-3277;

Cinema: conforme horários das sessões.



ESCOLAS

Rede particular

Nas escolas particulares do Estado, as instituições de ensino terão autonomia para "enforcar" a segunda-feira (6), ou manter as atividades do dia, caso julguem necessário. No dia 7, não haverá aulas em função do feriado.

Rede estadual

Apesar de o governo do Espírito Santo ter decretado ponto facultativo nas repartições estaduais na próxima segunda-feira (6), a decisão não afetará o calendário letivo. Haverá aula normalmente nesta data. A folga do dia 7, entretanto, está garantida.

Vitória

A Secretaria de Educação de Vitória (Seme) informou que, de acordo com o calendário letivo de 2021, o dia 6 de setembro (segunda-feira) será dedicado à formação de professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nesta data, portanto, não haverá aulas para os estudantes da rede municipal. No dia 7, não haverá aula em função do feriado. Mas, a quarta-feira (8) será dia letivo, conforme calendário escolar.

Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha informou que o dia 7 de setembro não será letivo devido ao feriado nacional, como conta no calendário escolar. No dia 6 será decretado ponto facultativo, ato que deverá ser oficializado até sexta (3).

Serra

O dia 7 é feriado. Já em relação ao dia 6, a Secretaria de Educação da Serra informa que as unidades de ensino do município têm autonomia para alterar os calendários, desde que respeitada a carga horária de aulas e dias letivos. Quando dias próximos a feriados são enforcados, eles são repostos em outro momento.

Cariacica

No dia 6 foi decretado ponto facultativo e não haverá expediente nas unidades de ensino de Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal. Já no dia 7, não haverá aula em função do feriado.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Governo estadual

O governo capixaba decretou ponto facultativo nos órgãos da Administração direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual no dia 06 de setembro. Dessa forma, tanto na segunda (06) quanto na terça-feira (07), feriado nacional, não haverá expediente nas repartições públicas do Estado, com exceção daquelas que desempenham serviços essenciais, que tenham funcionamento ininterrupto ou regime de escala, como forças de segurança pública e hospitais. Na quarta-feira (08), o funcionamento será normal nos órgãos estaduais.

Vitória

A Prefeitura de Vitória informou que o expediente nas repartições municipais será normal no dia 6 de setembro (segunda-feira), mas no dia 7, que é feriado nacional, funcionarão apenas os serviços essenciais, como 156, Disque-Silêncio, Guarda Municipal, Defesa Civil e Pronto-Atendimentos. A Rua de Lazer também está confirmada apenas para o Sete de Setembro. Por outro lado, o dia 8, aniversário de Vitória (Dia de Nossa Senhora da Vitória), será de expediente normal na PMV, uma vez que esse feriado foi antecipado neste ano.

Vila Velha

No dia 7 de setembro apenas as unidades administrativas que desempenham serviços considerados essenciais terão funcionamento normal, como serviços de saúde, Defesa Civil; Guarda Municipal, dentre outros.

Serra

No feriado de 07 de setembro, serão mantidos os serviços públicos de natureza essencial de urgência e emergência, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala, como Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), Maternidade Municipal, serviços de coleta de lixo domiciliar e hospitalar, coleta seletiva de resíduos, serviços funerários, dentre outros.

Cariacica