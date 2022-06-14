MP denuncia idoso antivacina que ameaçou secretário de Saúde do ES

O Ministério Público Estadual
apresentou denúncia contra um morador da Serra, de 75 anos de idade, por ameaça ao secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes. Na denúncia do MPES consta que o idoso, através de um e-mail enviado ao secretário no dia 4 de maio do ano passado, afirmou que iria “acabar com a vida” do titular da Sesa
por não ter conseguido comprar o chamado "coquetel anti-Covid”.
“Se um filho meu vier a contrair a Covid
, pela sua determinação de impedi-lo de se defender dela, de forma genocida, pode acreditar, e aqui o faço por escrito para que sirva de prova futura: vou fazer do meu resto de vida acabar com a sua também! (...). Desta forma, rogo-lhe para que mande a Vigilância Sanitária suspender esta genocida proibição”, diz um trecho da mensagem do denunciado.
No e-mail, o idoso, ainda segundo a denúncia do Ministério Público, se mostra revoltado com a determinação da Vigilância Sanitária de condicionar a venda dos medicamentos do denominado "coquetel anti-Covid” à apresentação de prescrição médica, o que o denunciado não tinha.
O morador da Serra
afirma também, na mensagem, que não iria tomar a vacina contra a Covid-19 por considerá-la insegura. “Tomei o meu coquetel [anti-Covid] aos 74 anos e mais de 6 meses e, até então, não tive qualquer princípio de Covid e não tomarei a vacina como ‘rato de laboratório’, até que [a vacina] tenha evoluído.”
Em um trecho do e-mail, o denunciado acusa a Sesa de prática de “genocídio”: “Impedir que o cidadão possa se defender é genocídio oriundo dessa Secretaria. Acredite: tudo na vida é circunstancial, assim como nada é definitivo (salvo a morte)”, escreveu.
O MPES informa que, na audiência conciliatória, o denunciado confirmou que todo o texto do correio eletrônico encaminhado a Nésio Fernandes era de fato de sua autoria e, por isso, pede à Justiça
a condenação do denunciado por crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal (“Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”). Pena: detenção de um a seis meses, ou multa.