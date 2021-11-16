“Derrotamos o negacionismo, mas ele resiste”, admite secretário de Saúde

“Acredito que este quadro está mais determinado por características próprias da condição política local e da adesão da população a teses ‘antivax’ do que pela característica de serem municípios de divisa”, analisa Nésio.

Preocupado com as pessoas que ainda não procuraram ser vacinadas, o secretário estadual da Saúde faz um alerta. “Nosso apelo se dirige a todos: não existe razão para perder a vida por uma doença infectocontagiosa que já tem vacina disponível e altamente eficaz para casos graves e óbitos. Vacinar-se, para além de uma questão de consciência, é questão de instinto de sobrevivência da espécie. Nenhuma espécie se aniquila. Vacinar-se é ter amor-próprio”, observa.