A Prefeitura de Vitória anunciou que, a partir desta terça-feira (16), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) vai aplicar a vacina contra a Covid-19, sem necessidade de agendamento prévio. A vacinação ocorrerá em três locais: Maanaim Vitória, Igreja Batista em Jardim da Penha e Centro de Celebrações em Jardim Camburi. Confira:
Covid-19 - Vitória vai vacinar todos os grupos sem agendamento
MAANAIM VITÓRIA
Vacinação de terça (16) a sexta-feira (19), das 8h às 15h. Serão disponibilizadas 1.500 doses por dia para:
- Primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos;
- Primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais;
- Segunda dose da Pfizer, para quem recebeu a D1 até 25/09;
- Segunda dose da AstraZeneca, para quem recebeu a D1 até 25/09;
- Segunda dose da Coronavac, para quem recebeu a D1 há 28 dias ou mais;
- Reforço para pessoas com 60 anos ou mais, que receberam a D2 até 25/07;
- Reforço para trabalhadores da saúde, que receberam a D2 até 25/06;
- Reforço Imunossuprimidos, que receberam a D2 há 28 dias.
IGREJA BATISTA EM JARDIM DA PENHA
Vacinação de terça (16) a sexta-feira (19), das 8h às 15h. Serão disponibilizadas 1.000 doses por dia para:
- Primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos;
- Primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais;
- Segunda dose da Pfizer para quem recebeu a D1 até 25/09;
- Segunda dose da AstraZeneca para quem recebeu a D1 até 25/09;
- Segunda dose da Coronavac para quem recebeu a D1 há 28 dias ou mais;
- Reforço para pessoas com 60 anos ou mais que receberam a D2 até 25/07;
- Reforço para trabalhadores da saúde que receberam a D2 até 25/06;
- Reforço Imunossuprimidos que receberam a D2 há 28 dias.
CENTRO DE CELEBRAÇÃO DE JARDIM CAMBURI
Vacinação na quarta (17) e na quinta-feira (18), das 8h às 15h. Serão disponibilizadas 600 doses por dia para:
- Primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos;
- Segunda dose da Pfizer, para quem recebeu a D1 até 25/09;
- Reforço para pessoas com 60 anos ou mais, que receberam a D2 até 25/07;
- Reforço para trabalhadores da saúde, que receberam a D2 até 25/06;
- Reforço Imunossuprimidos que receberam a D2 há 28 dias.