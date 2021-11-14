Covid-19: Vitória vai vacinar todos os grupos sem agendamento

Vacinação contra a Covid-19 será sem agendamento em Vitória para todos os grupos nesta semana Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Confira: Prefeitura de Vitória anunciou que, a partir desta terça-feira (16), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) vai aplicar a vacina contra a Covid-19 , sem necessidade de agendamento prévio. A vacinação ocorrerá em três locais: Maanaim Vitória, Igreja Batista em Jardim da Penha e Centro de Celebrações em Jardim Camburi.

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MAANAIM VITÓRIA

Vacinação de terça (16) a sexta-feira (19), das 8h às 15h. Serão disponibilizadas 1.500 doses por dia para:

Primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos;

Primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais;

Segunda dose da Pfizer, para quem recebeu a D1 até 25/09;

Segunda dose da AstraZeneca, para quem recebeu a D1 até 25/09;

Segunda dose da Coronavac, para quem recebeu a D1 há 28 dias ou mais;

Reforço para pessoas com 60 anos ou mais, que receberam a D2 até 25/07;

Reforço para trabalhadores da saúde, que receberam a D2 até 25/06;

Reforço Imunossuprimidos, que receberam a D2 há 28 dias.

IGREJA BATISTA EM JARDIM DA PENHA

Vacinação de terça (16) a sexta-feira (19), das 8h às 15h. Serão disponibilizadas 1.000 doses por dia para:

Primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos;

Primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais;

Segunda dose da Pfizer para quem recebeu a D1 até 25/09;

Segunda dose da AstraZeneca para quem recebeu a D1 até 25/09;

Segunda dose da Coronavac para quem recebeu a D1 há 28 dias ou mais;

Reforço para pessoas com 60 anos ou mais que receberam a D2 até 25/07;

Reforço para trabalhadores da saúde que receberam a D2 até 25/06;

Reforço Imunossuprimidos que receberam a D2 há 28 dias.

CENTRO DE CELEBRAÇÃO DE JARDIM CAMBURI

Vacinação na quarta (17) e na quinta-feira (18), das 8h às 15h. Serão disponibilizadas 600 doses por dia para: