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Leonel Ximenes

Igreja de Vila Velha inaugura monumento às vítimas da Covid

A escultura, feita de resina tipo italiana e pó de minério, tem quatro metros de altura, incluindo a sua base

Públicado em 

28 jan 2022 às 16:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O monumento “Glorioso Arcanjo” mostra São Miguel Arcanjo pisando no coronavírus e matando com uma lança
O monumento “Glorioso Arcanjo” mostra São Miguel Arcanjo pisando no coronavírus e o matando com uma lança Crédito: Divulgação
Será inaugurado neste domingo (30) o monumento “Glorioso Arcanjo”, em homenagem às vítimas da Covid-19, em frente à Igreja Bom Pastor, na Praia da Costa, em Vila Velha. A obra foi idealizada pelo pároco Edemar Endringer e executada pelo escultor Hippolito Alves.
A escultura, feita de resina tipo italiana e pó de minério, levou mais de seis meses para ser feita e representa São Miguel Arcanjo pisando no coronavírus e o matando com uma lança. Tem um total de quatro metros de altura, incluindo o monumento (2m) e a base.

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“Com a inauguração do monumento, na Praça Bom Pastor, em memória às vítimas da Covid-19, queremos marcar a nossa existência com a lembrança carinhosa e afetiva daqueles que tombaram pelo coronavírus e, ao mesmo tempo, reafirmar a nossa fé no todo-poderoso Deus”, explica o pároco.
"Esperamos que aqui seja um lugar de reverência e agradecimento ao dom da vida e o agradecimento pela Ciência e seus profissionais, que com a sabedoria de Deus, tem minimizado o sofrimento da família humana. Que Deus nos livre do negacionismo e do descaso com a vida"
Padre Edemar Endringer - Pároco da Igreja Bom Pastor (Praia da Costa)
Após a celebração da missa, às 10h30, presidida pelo arcebispo dom Dario Campos, haverá a bênção da escultura e a sua inauguração.

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O monumento é muito semelhante ao inaugurado em setembro de 2020 no distrito de Araguaia, em Marechal Floriano, executado pelo engenheiro Fábio Pereira Soares.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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