Igreja de Vila Velha inaugura monumento às vítimas da Covid

Será inaugurado neste domingo (30) o monumento “Glorioso Arcanjo”, em homenagem às vítimas da Covid-19
, em frente à Igreja Bom Pastor, na Praia da Costa
, em Vila Velha. A obra foi idealizada pelo pároco Edemar Endringer e executada pelo escultor Hippolito Alves.
A escultura, feita de resina tipo italiana e pó de minério, levou mais de seis meses para ser feita e representa São Miguel Arcanjo pisando no coronavírus e o matando com uma lança. Tem um total de quatro metros de altura, incluindo o monumento (2m) e a base.
“Com a inauguração do monumento, na Praça Bom Pastor, em memória às vítimas da Covid-19, queremos marcar a nossa existência com a lembrança carinhosa e afetiva daqueles que tombaram pelo coronavírus e, ao mesmo tempo, reafirmar a nossa fé no todo-poderoso Deus”, explica o pároco.
Após a celebração da missa, às 10h30, presidida pelo arcebispo dom Dario Campos
, haverá a bênção da escultura e a sua inauguração.