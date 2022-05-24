Casal de idosos doa raro e valioso acervo de arte sacra ao ES

Uma das obras de arte doadas para o futuro Museu de Arte Sacra do ES Crédito: Divulgação

Esculturas, pinturas, mobiliário. O Espírito Santo acaba de receber, em forma de doação, um valioso acervo de arte sacra que vai compor o seu futuro museu temático. A coleção, do casal Maria Helena e Jacques Boulieu, ambos de 95 anos de idade, é formada em sua maior parte por arte imaginária brasileira proveniente de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão e Minas Gerais, além de outros países da América Latina.

Os doadores, ele francês e ela brasileira, moram no Rio de Janeiro . Quando se casaram, ainda na viagem de lua de mel na Bahia, adquiriram o primeiro item da coleção. Hoje, somam centenas de peças que envolvem culturalmente tradições locais, nacionais e internacionais e que remontam há centenas de anos.

A criação do Museu de Arte Sacra, que está em desenvolvimento pelo Instituto Modus Vivendi, foi um dos motivos da escolha de Vitória para receber o raro e valioso acervo.

“Uma parte muito importante desta coleção foi destinada pelo casal para o Espírito Santo. São aproximadamente mil peças, sendo que parte delas, 153, já está em Vitória e está sendo catalogada. As demais virão em partes até a montagem do museu que está em processo de aprovação nos órgãos competentes”, explica o conservador restaurador e especialista em arte sacra paulista João Rossi, responsável pela vinda do acervo de arte sacra para o ES.

Esculturas de santos doadas pelo casal de colecionadores Maria Helena e Jacques Boulieu Crédito: Divulgação

Restaurador de diversas instituições paulistas, entre elas o Mosteiro de São Bento, João Rossi afirma que este acervo tem grande relevância para a cultura local. Ele ressalta que o Espírito Santo passará, agora, a abrigar também um importante recorte da história da arte sacra nacional e da América Latina.

"O objetivo é de que o museu seja um espaço vivo, que guarde a memória do passado, mas que colabore para a construção de um novo futuro. Nele, com novos materiais e ícones, o mundo ocidental vai encontrar e se envolver culturalmente com tradições locais que remontam a milhares de anos" Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi - Sobre a proposta de criação do Museu de Arte Sacra do Espírito Santo

“O casal expressou grande alegria com este destino para suas peças, pois tinha o desejo de que elas também estivessem presentes em alguma instituição religiosa, apesar de serem um acervo de arte sacra que extrapola o catolicismo. Na verdade, trata-se de uma expressão religiosa católica que vai muito além, no sentido de que o Brasil é colonizado”, destaca o restaurador.