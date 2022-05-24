Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Casal de idosos doa raro e valioso acervo de arte sacra ao ES

São cerca de mil peças que vão fazer parte do futuro Museu de Arte Sacra que está sendo desenvolvido no Espírito Santo

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

24 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Uma das obras de arte doadas para o futuro Museu de Arte Sacra do ES
Uma das obras de arte doadas para o futuro Museu de Arte Sacra do ES Crédito: Divulgação
Esculturas, pinturas, mobiliário. O Espírito Santo acaba de receber, em forma de doação, um valioso acervo de arte sacra que vai compor o seu futuro museu temático. A coleção, do casal Maria Helena e Jacques Boulieu, ambos de 95 anos de idade, é formada em sua maior parte por arte imaginária brasileira proveniente de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão e Minas Gerais, além de outros países da América Latina.
Os doadores, ele francês e ela brasileira, moram no Rio de Janeiro. Quando se casaram, ainda na viagem de lua de mel na Bahia, adquiriram o primeiro item da coleção. Hoje, somam centenas de peças que envolvem culturalmente tradições locais, nacionais e internacionais e que remontam há centenas de anos.
A criação do Museu de Arte Sacra, que está em desenvolvimento pelo Instituto Modus Vivendi, foi um dos motivos da escolha de Vitória para receber o raro e valioso acervo.

Veja Também

Visitar museus aumenta repertório cultural e ajuda nas relações interpessoais

Exposição virtual mostra obras de arte sacra do ES do século XVII

“Uma parte muito importante desta coleção foi destinada pelo casal para o Espírito Santo. São aproximadamente mil peças, sendo que parte delas, 153, já está em Vitória e está sendo catalogada. As demais virão em partes até a montagem do museu que está em processo de aprovação nos órgãos competentes”, explica o conservador restaurador e especialista em arte sacra paulista João Rossi, responsável pela vinda do acervo de arte sacra para o ES.
Esculturas de santos doadas pelo casal de colecionadores Maria Helena e Jacques Boulieu
Esculturas de santos doadas pelo casal de colecionadores Maria Helena e Jacques Boulieu Crédito: Divulgação
Restaurador de diversas instituições paulistas, entre elas o Mosteiro de São Bento, João Rossi afirma que este acervo tem grande relevância para a cultura local. Ele ressalta que o Espírito Santo passará, agora, a abrigar também um importante recorte da história da arte sacra nacional e da América Latina.

Veja Também

Museu e paisagem: um paralelo entre o Cais das Artes, o MAM e o Masp

Bonecos "reforçam" vigilância do esquecido Cais das Artes no ES

"O objetivo é de que o museu seja um espaço vivo, que guarde a memória do passado, mas que colabore para a construção de um novo futuro. Nele, com novos materiais e ícones, o mundo ocidental vai encontrar e se envolver culturalmente com tradições locais que remontam a milhares de anos"
Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi - Sobre a proposta de criação do Museu de Arte Sacra do Espírito Santo
“O casal expressou grande alegria com este destino para suas peças, pois tinha o desejo de que elas também estivessem presentes em alguma instituição religiosa, apesar de serem um acervo de arte sacra que extrapola o catolicismo. Na verdade, trata-se de uma expressão religiosa católica que vai muito além, no sentido de que o Brasil é colonizado”, destaca o restaurador.
Rossi disse que, em contato com Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi, soube da criação do Museu de Arte Sacra do Espírito Santo e, por isso, indicou Vitória como destino de parte da coleção dos colecionadores Maria Helena e Jacques Boulieu. O restante da coleção foi destinado a instituições em outros Estados.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Bilionário americano devolve 180 obras de arte roubadas que colecionou

Artistas do ES se inspiram na fé para criar obras de arte

Obras de arte em casa vão além do décor: são investimento

Investir em cultura é construir uma sociedade mais equilibrada

Bolsonaro veta nova Lei Aldir Blanc, que previa repasses anuais para a cultura

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cultura espírito santo Vitória (ES) Arte Igreja Católica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados