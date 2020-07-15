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"Reencontro Com a Fé"

Exposição virtual mostra obras de arte sacra do ES do século XVII

Parte do acervo do Museu Solar Monjardim, de Vitória, compõe Reencontro Com a Fé, exposição virtual que fica no ar até 12 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 08:00

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 08:00

Exposição Reencontro Com a Fé: obra Santa Rosa de Viterbo compõe acervo de arte sacra do Museu Solar Monjardim
Exposição Reencontro Com a Fé: obra Santa Rosa de Viterbo compõe acervo de arte sacra do Museu Solar Monjardim Crédito: Conecta Comunica/Divulgação
Interditado desde outubro de 2019 por conta de reformas emergenciais e em meio à pandemia do coronavírus, o Solar Monjardim, em Vitória, está com peças expostas virtualmente desde o último dia 12. Reencontro Com a Fé, nome da mostra, ficará no ar até o dia 12 de agosto e reúne peças de arte sacra do acerto do único museu federal do Espírito Santo. Trata-se de seleção de 39 itens que datam, segundo estimativas, do século XVII ao início do século XX.
"A exposição foi pensada de forma a fazer a sociedade capixaba participar da mostra e conhecer um pouco mais da própria história, do próprio acervo. Não temos telas nesta exposição. De acordo com análises nossas, os itens são do século XVII até o início do século XX", fala Fuviane Galdino Moreira, uma das curadoras de Reencontro Com a Fé.
Pela primeira vez realizando um evento desta natureza e totalmente online, Fuviane espera, é claro, atingir o mesmo objetivo. Ela explica que as obras foram todas fotografadas para serem disponibilizadas na web. Além disso, um catálogo com 78 itens - uma seleção maior do que só o que compõe a exposição - também está disponível aos internautas.
De acordo com a curadora, o projeto que organiza a exposição foi um pouco maior e chegou a catalogar todas as obras sacras que estão abrigadas pelos cômodos do Solar Monjardim. Ao todo, os integrantes do 'Reencontro Com a Fé' conseguiram identificar 360 peças.
O museu já foi pano de fundo para série do Divirta-se que visitou espaços culturais pela Grande Vitória. Na reportagem de janeiro de 2019, versão de tour virtual em vídeo revelou o interior do Solar Monjardim, bem como exaltou o papel do ambiente de ilustrar a história colonial capixaba. Além da gravação, fotos exclusivas também entregam detalhes da edificação centenária.
Exposição Reencontro Com a Fé: obra Nossa Senhora Mãe de Deus compõe acervo de arte sacra do Museu Solar Monjardim
Exposição Reencontro Com a Fé: obra Nossa Senhora Mãe de Deus compõe acervo de arte sacra do Museu Solar Monjardim Crédito: Conecta Comunica/Divulgação

MINIPALESTRAS

Na internet, Fuviane ainda disponibilizou ao lado de colegas algumas minipalestras que tratam da história do acervo do Solar Monjardim. Os vídeos estarão disponíveis para os visitantes virtuais pelo mesmo período em que a exposição ficar no ar.

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Nas gravações, ela, Attílio Colnago, Bruno Rodrigues Silveira e Luiz Marcello Gomes Ribeiro também abordam o objetivo da mostra em bate-papo direto com quem acessa a vernissage digital.

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