Exposição virtual mostra obras de arte sacra do ES do século XVII

Exposição Reencontro Com a Fé: obra Santa Rosa de Viterbo compõe acervo de arte sacra do Museu Solar Monjardim Crédito: Conecta Comunica/Divulgação

"A exposição foi pensada de forma a fazer a sociedade capixaba participar da mostra e conhecer um pouco mais da própria história, do próprio acervo. Não temos telas nesta exposição. De acordo com análises nossas, os itens são do século XVII até o início do século XX", fala Fuviane Galdino Moreira, uma das curadoras de Reencontro Com a Fé.

Pela primeira vez realizando um evento desta natureza e totalmente online, Fuviane espera, é claro, atingir o mesmo objetivo. Ela explica que as obras foram todas fotografadas para serem disponibilizadas na web. Além disso, um catálogo com 78 itens - uma seleção maior do que só o que compõe a exposição - também está disponível aos internautas.

De acordo com a curadora, o projeto que organiza a exposição foi um pouco maior e chegou a catalogar todas as obras sacras que estão abrigadas pelos cômodos do Solar Monjardim. Ao todo, os integrantes do 'Reencontro Com a Fé' conseguiram identificar 360 peças.

Exposição Reencontro Com a Fé: obra Nossa Senhora Mãe de Deus compõe acervo de arte sacra do Museu Solar Monjardim Crédito: Conecta Comunica/Divulgação

MINIPALESTRAS

Na internet, Fuviane ainda disponibilizou ao lado de colegas algumas minipalestras que tratam da história do acervo do Solar Monjardim. Os vídeos estarão disponíveis para os visitantes virtuais pelo mesmo período em que a exposição ficar no ar.

Nas gravações, ela, Attílio Colnago , Bruno Rodrigues Silveira e Luiz Marcello Gomes Ribeiro também abordam o objetivo da mostra em bate-papo direto com quem acessa a vernissage digital.

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