Tour virtual: Museu Solar Monjardim guarda história colonial capixaba

Crédito: Pedro Permuy

O Museu Solar Monjardim, em Jucutuquara, bairro de Vitória, é a história do Espírito Santo de 1780 - quando foi construída - personificada para visitação nos dias de hoje. Além de manter um casarão colonial totalmente preservado - que inclusive foi o primeiro edifício a ser tombado em nível federal no Estado, em 1940 -, o espaço ainda conta com uma tenda com agenda cultural para crianças durante todo o ano, com programação especial no período de férias, e um anfiteatro, construído nos anos 2000, com capacidade para até 100 pessoas sentadas.

A direção do espaço embarca na onda da acessibilidade e coloca toda a estrutura do terreno à disposição da população. O anfiteatro, por exemplo, que tem estrutura de iluminação já pronta, pode ser ocupado por qualquer um que esteja interessado - e o melhor que é de graça. Para isso, só é necessário que seja feito um agendamento e apresentação do evento à direção. Assim também funciona com a tenda cultural que é montada na área externa do ambiente, como conta o diretor do Solar Monjardim, Evaldo Portela.

Varanda que liga os cômodos do Museu Solar Monjardim, em Santa Cecília, bairro de Vitória Crédito: Pedro Permuy

A chácara, onde está instalada o museu, também abriga dezenas de mangueiras que são centenárias. A evolução dessas árvores pode ser comparada até por meio de acervo de fotos que a direção do Solar possui. Mas o fato é que até as mangas e outras frutas cultivadas no terreno podem ser colhidas pelos visitantes.

A ideia é fazer com que a população venha e desfrute de toda essa estrutura. Sempre terá alguém para orientar e, sobretudo nas férias, há programas para as crianças. Só pedimos para grupos acima de 10 pessoas solicitarem agendamento Evaldo Portela, diretor do Museu Solar Monjardim

Evaldo destaca que, durante o ano todo, a tenda cultural dispõe de desenhos e brinquedos "à moda antiga" para as crianças se divertirem. "E os pais acabam entrando na onda, principalmente dos brinquedos", relata, apontando para uma caixa que tem peões, petecas e outros brinquedos que faziam sucesso antes da febre dos smartphones.

De acordo com o diretor, quem mais visita o Solar são alunos que fazem visitas durante o período escolar. Até por isso, em época de verão, o público muda e o fluxo é menor. "Tem mês que chegamos a receber até 1,8 mil pessoas. Mas também têm meses que vêm cerca de 400. Nesse período de férias e verão, quem mais acaba vindo são turistas ou moradores mesmo, que vão encontrar o local mais tranquilo", ressalta.

Crédito: Pedro Permuy

CASARÃO PRESERVADO

No interior da casa principal, todos os elementos dos cômodos são originais da época em que a família Monjardim vivia no local. Além disso, é preciso que seja calçada uma espécie de touca para sapatos, para que o piso não sofra nenhum dano.

Os móveis nos quartos remontam à época em que o casarão era a casa grande da família tradicional capixaba, que escolheu a região que hoje é Jucutuquara de forma estratégica. "Eles ficavam mais no alto, já que, antigamente, o mar vinha até aqui e eles tinham visão privilegiada dos escravos que possuíam e de possíveis ataques", justifica.

Cômodo do Museu Solar Monjardim, em Santa Cecília, bairro de Vitória Crédito: Pedro Permuy

O Solar possui salas, quartos de dormir, quarto de banho, cozinha, varanda, área externa, capela, sacristia, anfiteatro, tenda cultural e espaço verde com árvores centenárias.

TOUR VIRTUAL

O Gazeta Online fez uma visita a todas as instalações do Museu Solar Monjardio e gravou um tour virtual para mostrar um pouco do que é possível ver durante uma visita guiada pelo espaço. Para quem chega, sempre haverá algum funcionário apto a explicar os ambientes da casa e acompanhar o passeio, indicando também o que era cada local. Para grupos maiores, a direção aconselha que o museu seja comunicado ou um agendamento seja marcado.

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SERVIÇO

Férias no museu: Museu Solar Monjardim

Local: Museu Solar Monjardim (R. Professor Carlos Mattos, 33, Santa Cecília/Jucutuquara, Vitória)

Horários: das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30 (de terça a sexta) e das 13h às 17 (aos sábados e domingos) - Agendamentos de visitas para grupos podem ser feitos por meio do (27) 3223-6609