Reforma do Museu Solar Monjardim começa em janeiro

Museu Solar Monjardim, em Vitória Crédito: Fabio Vicentini/ Arquivo AG

A partir do próximo dia 6 terá início as obras de conservação da Casa e Chácara Barão de Monjardim , localizada em Vitória. Fechada para visitação desde setembro deste ano, a expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em sete meses e de que o museu volte a reabrir as portas ainda em 2020.

O serviço contratado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) custará cerca de R$ 700 mil. Estão previstas intervenções no telhado, forro, piso, alvenarias e sistema de drenagem.

Tombada na esfera federal, a Casa e Chácara Barão de Monjardim abriga o Museu Solar Monjardim - único museu federal em terras capixabas e o primeiro bem tombado pelo Iphan no Espírito Santo.

Segundo informações do Iphan, o museu foi registrado no Livro do Tombo das Belas Artes em 25 de outubro de 1940, como a Casa e Chácara Barão de Monjardim - Museu Solar Monjardim, e consiste em um conjunto urbano remanescente da Fazenda Jucutuquara - importante produtora de cana-de-açúcar e demais gêneros de subsistência que abasteciam a ilha de Vitória entre os séculos XVII e XIX. A residência, construída nas últimas duas décadas do século XVIII, foi erguida estrategicamente em relevo alto. Servia de ponto de referência para viajantes e possibilitava o controle sobre o engenho e a senzala.

Transmitida por herança, no século XIX o imóvel passou a ser a residência oficial da família Monjardim. No século XX, o conjunto foi tombado e reconhecido como Patrimônio Cultural pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Atualmente, abriga o Museu Solar Monjardim e disponibiliza acervo característico do cotidiano de uma família abastada do século XIX, com acervo diversificado composto de mobiliário, arte sacra, indumentária, armaria, estatuária, entre outras tipologias. Trata-se do único exemplar da arquitetura rural datada do período colonial no Espírito Santo.