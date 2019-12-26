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Patrimônio histórico

Reforma do Museu Solar Monjardim começa em janeiro

Serviço contratado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional custará  R$ 700 mil. As obras de conservação da Casa e Chácara Barão de Monjardim, localizada em Vitória, devem durar sete meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 15:14

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 15:14

Museu Solar Monjardim, em Vitória Crédito: Fabio Vicentini/ Arquivo AG
A partir do próximo dia 6 terá início as obras de conservação da Casa e Chácara Barão de Monjardim, localizada em Vitória. Fechada para visitação desde setembro deste ano, a expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em sete meses e de que o museu volte a reabrir as portas ainda em 2020.
O serviço contratado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) custará cerca de  R$ 700 mil. Estão previstas intervenções no telhado, forro, piso, alvenarias e sistema de drenagem. 
Tombada na esfera federal, a Casa e Chácara Barão de Monjardim abriga o Museu Solar Monjardim - único museu federal em terras capixabas e o primeiro bem tombado pelo Iphan no Espírito Santo.
Segundo informações do Iphan, o museu foi registrado no Livro do Tombo das Belas Artes em 25 de outubro de 1940, como a Casa e Chácara Barão de Monjardim - Museu Solar Monjardim, e consiste em um conjunto urbano remanescente da Fazenda Jucutuquara - importante produtora de cana-de-açúcar e demais gêneros de subsistência que abasteciam a ilha de Vitória entre os séculos XVII e XIX. A residência, construída nas últimas duas décadas do século XVIII, foi erguida estrategicamente em relevo alto. Servia de ponto de referência para viajantes e possibilitava o controle sobre o engenho e a senzala.
Transmitida por herança, no século XIX o imóvel passou a ser a residência oficial da família Monjardim. No século XX, o conjunto foi tombado e reconhecido como Patrimônio Cultural pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Atualmente, abriga o Museu Solar Monjardim e disponibiliza acervo característico do cotidiano de uma família abastada do século XIX, com acervo diversificado composto de mobiliário, arte sacra, indumentária, armaria, estatuária, entre outras tipologias. Trata-se do único exemplar da arquitetura rural datada do período colonial no Espírito Santo.

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