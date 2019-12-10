Antigo prédio do Saldanha da Gama terá museu, restaurante e cafeteria

Antiga sede do Saldanha da Gama está sem utilização desde 2013 Crédito: Vitor Jubini

Uma nova tentativa para ocupação da antiga sede do clube Saldanha da Gama, em Vitória, foi anunciada nesta segunda-feira (9). Governo e Prefeitura de Vitória fizeram um acordo, e a administração municipal pretende passar o imóvel para o Estado que, então, tem projeto para a instalação de um museu virtual, de restaurante e cafeteria no prédio, além da estrutura administrativa da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes)

Para tanto, a Câmara Municipal de Vereadores precisa aprovar uma proposta de permuta, em que a prefeitura transfere o Saldanha para o governo estadual em troca de um imóvel e um terreno em Bento Ferreira, que deverão ser utilizados para instalação da Defesa Civil.

Lenise Loureiro, titular da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), explica que a decisão do governo de ocupar parte do Saldanha com a Fapes integra o projeto prioritário de criação de uma estrutura administrativa no Centro de Vitória, com aluguel de espaços, reforma de prédios próprios ou mesmo venda daqueles que não estão mais adequados.

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Nesse contexto, o prédio do antigo clube despertou interesse tão logo a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) anunciou a desistência de utilização do espaço pelo Sesc, em razão de medidas restritivas do Ministério da Economia sobre o repasse de recursos para o Sistema S, do qual a instituição faz parte.

"A Fapes tem uma estrutura administrativa de médio porte, e é conciliável com o uso turístico do Saldanha, considerando que uma das premissas da prefeitura é para que o espaço seja de visitação pública", pontua Lenise.

CAFÉ

A secretária diz que, diante do projeto de reforma que o município já tinha devido à cessão que havia feito para o Sesc, foi analisada a possibilidade de adaptação. A avaliação indica que o espaço pode ser aproveitado tanto para a instalação e unidades administrativas quanto para a concessão pública de áreas para café e restaurante.

Já o museu virtual, que deverá tratar sobre a Colonização do Solo Espírito Santense e a história daquele forte, vai ser estruturado pela própria Fapes, uma vez que tem pesquisadores em sua equipe.