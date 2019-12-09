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Nova ocupação

Fapes vai funcionar na antiga sede do Saldanha da Gama, em Vitória

Governador Renato Casagrande fez anúncio ao lado do prefeito Luciano Rezende. Local havia sido doado ao Sesc, mas a entidade desistiu de assumir o espaço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 17:55

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 17:55

Saldanha da Gama Crédito: Vitor Jubini/Arquivo
A antiga sede do Saldanha da Gama, no Forte São João, que pertence à Prefeitura de Vitória, vai ganhar novos ocupantes. O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou nesta segunda-feira (9), ao lado do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), que a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) vai mudar pra lá.
Atualmente, a Fapes funciona no Edifício América, na Avenida Fernando Ferrari. De acordo com Casagrande, no local haverá um restaurante, ou café, terceirizado. E o espaço será aberto ao público.
O imóvel já havia sido doado ao Serviço Social do Comércio no Espírito Santo (Sesc-ES), do qual faz parte a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio). Mas a entidade desistiu, em junho, de assumir a administração do prédio e de transformá-lo em um Museu da Colonização e da Migração do Solo Espírito Santense .

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