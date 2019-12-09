Fapes vai funcionar na antiga sede do Saldanha da Gama, em Vitória

A antiga sede do Saldanha da Gama, no Forte São João, que pertence à Prefeitura de Vitória, vai ganhar novos ocupantes. O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou nesta segunda-feira (9), ao lado do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), que a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) vai mudar pra lá.
Atualmente, a Fapes funciona no Edifício América, na Avenida Fernando Ferrari. De acordo com Casagrande, no local haverá um restaurante, ou café, terceirizado. E o espaço será aberto ao público.
O imóvel já havia sido doado ao Serviço Social do Comércio no Espírito Santo (Sesc-ES), do qual faz parte a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio). Mas a entidade desistiu, em junho, de assumir a administração do prédio e de transformá-lo em um Museu da Colonização e da Migração do Solo Espírito Santense .