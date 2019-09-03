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Por tempo indeterminado

Único museu federal no ES, Solar Monjardim é fechado para obras

Local será interditado para visitações por tempo indeterminado a partir desta terça-feira (3)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 set 2019 às 04:57

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 04:57

Varanda que liga os cômodos do Museu Solar Monjardim, em Santa Cecília, bairro de Vitória Crédito: Pedro Permuy
A partir desta terça-feira (3) o Museu Solar Monjardim, em Vitória, será fechado para visitação por tempo indeterminado. O local será submetido a obras estruturais que devem ser iniciadas em breve. Piso, forro, telhado e drenagem da construção do século XVIII e do terreno devem ser refeitos para preservar a história do espaço. As obras de arte e móveis que compõem o acervo do sítio histórico não estão inseridos neste pacote de reformas, mas estão sendo submetidos a um processo à parte de conservação.  
O Museu Solar Monjardim, em Santa Cecília, bairro de Vitória Crédito: Pedro Permuy
De acordo com o diretor do Solar Monjardim, Evaldo Portela, a questão das obras já está bem encaminhada. "Estamos lutando por essas obras já há algum tempo em conjunto com o Iphan e agora finalmente reunimos as condições para executá-las, pois o Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM já garantiu a verba necessária para sua realização", fala. 
Foi uma decisão difícil, já que o museu vem vivendo um momento excelente, batendo inclusive todos os seus recordes de visitação, mas necessária por questões de segurança e tomada de maneira muito criteriosa
Evaldo Portela, diretor do Museu Solar Monjardim
Em janeiro deste ano, reportagem da Gazeta mostrou como é o museu por dentro, detalhando todo o acervo que ele possui e parte do tour que é feito com a visitação guiada. Além do casarão, propriamente dito, o Solar Monjardim ainda possui uma área externa para atividades extras e um anfiteatro com capacidade para 100 pessoas. 
 
> Tour virtual: Museu Solar Monjardim guarda história colonial capixaba
Cômodo do Museu Solar Monjardim, em Santa Cecília, bairro de Vitória Crédito: Pedro Permuy
Cômodo do Museu Solar Monjardim, em Santa Cecília, bairro de Vitória Crédito: Pedro Permuy
O anfiteatro do Museu Solar Monjardim Crédito: Divulgação

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