Único museu federal no ES, Solar Monjardim é fechado para obras

De acordo com o diretor do Solar Monjardim, Evaldo Portela, a questão das obras já está bem encaminhada. "Estamos lutando por essas obras já há algum tempo em conjunto com o Iphan e agora finalmente reunimos as condições para executá-las, pois o Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM já garantiu a verba necessária para sua realização", fala.