Visitar museus aumenta repertório cultural e ajuda nas relações interpessoais

Visita virtual ao Castelo de Vaux-le-Vicomte, na França Crédito: Google

Seja uma pessoa interessante, tendo bons assuntos. Sempre que tenho oportunidade, aproveito para aumentar o meu repertório cultural.

Estou na National Gallery, a Galeria Nacional de Londres. É simplesmente a maior pinacoteca do Reino Unido. Abriga mais 2.300 obras de artistas europeus dos séculos XIII a XX. Está localizada na Trafalgar Square, praça considerada o coração de Londres. Estou encantada.

É impressionante como um lugar pode nos transportar para tantas épocas e conhecer obras de artistas tão espetaculares.

Leio, assisto filmes, passeio, viajo, busco informações na internet… Você sabia que é possível visitar museus, galerias, participar de palestras tudo isso navegando na internet?

O melhor é a gama de assuntos que encontramos. São exposições com quadros, fotos, histórias e muitas vezes dispostas em diversos idiomas. Tudo para ser visitado de forma rápida e simples.

Imagem da visita virtual na exposição "Equilíbrio", do Japan House Crédito: Divulgação/Japan House

Por isso, falta de dinheiro ou de tempo não é desculpa para não ser uma pessoa com um repertório rico e variado.

Garanto que quem é interessante, desperta interesse.