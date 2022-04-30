Visitar museus aumenta repertório cultural e ajuda nas relações interpessoais

Seja uma pessoa interessante, tendo bons assuntos. Sempre que tenho oportunidade, aproveito para aumentar o meu repertório cultural.
Estou na National Gallery, a Galeria Nacional de Londres. É simplesmente a maior pinacoteca do Reino Unido. Abriga mais 2.300 obras de artistas europeus dos séculos XIII a XX. Está localizada na Trafalgar Square, praça considerada o coração de Londres. Estou encantada.
É impressionante como um lugar pode nos transportar para tantas épocas e conhecer obras de artistas tão espetaculares.
Leio, assisto filmes, passeio, viajo, busco informações na internet… Você sabia que é possível visitar museus, galerias, participar de palestras tudo isso navegando na internet?
O melhor é a gama de assuntos que encontramos. São exposições com quadros, fotos, histórias e muitas vezes dispostas em diversos idiomas. Tudo para ser visitado de forma rápida e simples.
É possível ver a história do futebol no museu dedicado ao esporte, a cultura japonesa e até ver obras de um artista renomado como Candido Portinari a um clique. Algumas são em vídeo e muitas vezes imersivas, em tours 360º, simulando um passeio direto na sala do museu.
Até o Google tem um espaço só com exposições virtuais pelo mundo. A Gazeta já deu um serviço com alguns links de museus com exposições virtuais lá no início da pandemia (pode ser revisitado neste link)
Por isso, falta de dinheiro ou de tempo não é desculpa para não ser uma pessoa com um repertório rico e variado.
Garanto que quem é interessante, desperta interesse.
Até a próxima!