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Comportamento

Visitar museus aumenta repertório cultural e ajuda nas relações interpessoais

Se não tem tempo de ir, não se preocupe. Saiba que é possível visitar museus, galerias e participar de palestras navegando na internet

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 09:33

Públicado em 

30 abr 2022 às 09:33
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Visita virtual ao Castelo de Vaux-le-Vicomte, na França
Visita virtual ao Castelo de Vaux-le-Vicomte, na França Crédito: Google
Seja uma pessoa interessante, tendo bons assuntos. Sempre que tenho oportunidade, aproveito para aumentar o meu repertório cultural.
Estou na National Gallery, a Galeria Nacional de Londres. É simplesmente a maior pinacoteca do Reino Unido. Abriga mais 2.300 obras de artistas europeus dos séculos XIII a XX. Está localizada na Trafalgar Square, praça considerada o coração de Londres. Estou encantada.
É impressionante como um lugar pode nos transportar para tantas épocas e conhecer obras de artistas tão espetaculares.
Leio, assisto filmes, passeio, viajo, busco informações na internet… Você sabia que é possível visitar museus, galerias, participar de palestras tudo isso navegando na internet?
O melhor é a gama de assuntos que encontramos. São exposições com quadros, fotos, histórias e muitas vezes dispostas em diversos idiomas. Tudo para ser visitado de forma rápida e simples.
É possível ver a história do futebol no museu dedicado ao esporte, a cultura japonesa e até ver obras de um artista renomado como Candido Portinari a um clique. Algumas são em vídeo e muitas vezes imersivas, em tours 360º, simulando um passeio direto na sala do museu.
Imagem da visita virtual na exposição
Imagem da visita virtual na exposição "Equilíbrio", do Japan House Crédito: Divulgação/Japan House
Até o Google tem um espaço só com exposições virtuais pelo mundo. A Gazeta já deu um serviço com alguns links de museus com exposições virtuais lá no início da pandemia (pode ser revisitado neste link)
Por isso, falta de dinheiro ou de tempo não é desculpa para não ser uma pessoa com um repertório rico e variado.
Garanto que quem é interessante, desperta interesse.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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