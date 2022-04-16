Como conviver com um colega de trabalho após um desentendimento?

Se a pessoa em questão possui bom caráter, não existe motivo para um mau relacionamento Crédito: Freepik

Conviver é a arte, diária, de lidar com pensamentos e comportamentos diversos.

O ideal é tentar manter o controle da situação e, ao primeiro sinal de “incêndio”, evitar os confrontos diretos, as discussões guiadas pela raiva onde, ao final, fala-se o que não deve e de maneira imprópria. Nesses momentos, quando a “brasa” espalha, fica difícil catar.

Se a pessoa em questão possui bom caráter, não existe motivo para um mau relacionamento.

Sugiro que você de o primeiro passo para acabar com o constrangimento, esclarecer as possíveis dúvidas e dissipar as mágoas. Crie um ambiente favorável e converse francamente com o seu colega. Ao contrário do que muitos pensam, com essa atitude, você vai demonstrar segurança e auto-estima elevada.

Caso tenha dúvidas quanto ao caráter e, se acredita que ela pode ser falsa em alguma situação, não a procure para uma conversa. Mantenha a distância e de atenção a sua intuição. Neste mundo cada um colhe o que planta.

Siga, em frente, o seu caminho.