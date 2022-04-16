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Cotidiano

Como conviver com um colega de trabalho após um desentendimento?

O ideal é tentar manter o controle da situação e, ao primeiro sinal de “incêndio”, evitar os confrontos diretos, as discussões guiadas pela raiva onde, ao final, fala-se o que não deve e de maneira imprópria

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

16 abr 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

homem no ambiente de trabalho
Se a pessoa em questão possui bom caráter, não existe motivo para um mau relacionamento Crédito: Freepik
Conviver é a arte, diária, de lidar com pensamentos e comportamentos diversos.
O ideal é tentar manter o controle da situação e, ao primeiro sinal de “incêndio”, evitar os confrontos diretos, as discussões guiadas pela raiva onde, ao final, fala-se o que não deve e de maneira imprópria. Nesses momentos, quando a “brasa” espalha, fica difícil catar. 
Se a pessoa em questão possui bom caráter, não existe motivo para um mau relacionamento. 
Sugiro que você de o primeiro passo para acabar com o constrangimento, esclarecer as possíveis dúvidas e dissipar as mágoas. Crie um ambiente favorável e converse francamente com o seu colega. Ao contrário do que muitos pensam, com essa atitude, você vai demonstrar segurança e auto-estima elevada. 
Caso tenha dúvidas quanto ao caráter e, se acredita que ela pode ser falsa em alguma situação, não a procure para uma conversa. Mantenha a distância e de atenção a sua intuição. Neste mundo cada um colhe o que planta. 
Siga, em frente, o seu caminho. 
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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