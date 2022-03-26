O poder do autocuidado

Primeiro passo em direção ao autocuidado é livrar-se da culpa. Crédito: Vadym Drobot/ Freepik

O autocuidado consegue melhorar a nossa autoestima e fortalecer o nosso poder de decidir os nossos caminhos. É uma forma de praticar o amor-próprio.

Cuidar de si não é uma forma de egoísmo, e sim uma forma de fortalecer e aumentar a nossa capacidade de ajudar ao próximo. Afinal, como ajudar o outro sem antes estarmos bem com nós mesmos?!

O autocuidado inclui cuidados com: o corpo e mente físico, intelectual e espiritual interno e externo.

O poder está em nós precisamos ter consciência para conseguirmos despertá-lo.

Primeiro passo em direção ao autocuidado é livrar-se da culpa.

A nossa cultura, por muito tempo nos fez acreditar que abrir espaços para nossos prazeres é errado. Então, sentimos culpa quando cuidamos de nós.