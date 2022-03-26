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Cotidiano

O poder do autocuidado

Cuidar de si não é uma forma de egoísmo, e sim uma forma de fortalecer e aumentar a nossa capacidade de ajudar ao próximo

Publicado em 26 de Março de 2022 às 02:00

Públicado em 

26 mar 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher usando produto de beleza
Primeiro passo em direção ao autocuidado é livrar-se da culpa. Crédito: Vadym Drobot/ Freepik
O autocuidado consegue melhorar a nossa autoestima e fortalecer o nosso poder de decidir os nossos caminhos. É uma forma de praticar o amor-próprio.
Cuidar de si não é uma forma de egoísmo, e sim uma forma de fortalecer e aumentar a nossa capacidade de ajudar ao próximo. Afinal, como ajudar o outro sem antes estarmos bem com nós mesmos?!
O autocuidado inclui cuidados com: o corpo e mente físico, intelectual e espiritual interno e externo.
O poder está em nós precisamos ter consciência para conseguirmos despertá-lo.
Primeiro passo em direção ao autocuidado é livrar-se da culpa.
A nossa cultura, por muito tempo nos fez acreditar que abrir espaços para nossos prazeres é errado. Então, sentimos culpa quando cuidamos de nós.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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