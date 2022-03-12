O poder negativo da fofoca

As pessoas falam mal das outras, geralmente, porque se acham melhores do que elas. E ainda se acham no direito de envenenar a vida alheia para se sentirem bem por um momento.
Fofocas podem destruir reputações; acabar com matrimônios; espalhar ódio e temor. Como evitar?
Lembre-se que existe sempre o outro lado da história. Por isso, não acredite em ninguém e guarde a sua língua na boca. Reúna todos os fatos. Não tome a palavra de alguém como a verdade absoluta.
Vá à fonte e dê a todos o benefício da dúvida
Confronte a fofoca. Não dê crédito a ela. Diga gentilmente à pessoa: “Você tem certeza de que isso é verdade?”
Até a próxima!