O poder negativo da fofoca

Fofocas podem destruir reputações Crédito: Feeepik

As pessoas falam mal das outras, geralmente, porque se acham melhores do que elas. E ainda se acham no direito de envenenar a vida alheia para se sentirem bem por um momento.

Fofocas podem destruir reputações; acabar com matrimônios; espalhar ódio e temor. Como evitar?

Lembre-se que existe sempre o outro lado da história. Por isso, não acredite em ninguém e guarde a sua língua na boca. Reúna todos os fatos. Não tome a palavra de alguém como a verdade absoluta.

Vá à fonte e dê a todos o benefício da dúvida

Confronte a fofoca. Não dê crédito a ela. Diga gentilmente à pessoa: “Você tem certeza de que isso é verdade?”