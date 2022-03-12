Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

O poder negativo da fofoca

Lembre-se que existe sempre o outro lado da história. Por isso, não acredite em ninguém e guarde a sua língua na boca. Reúna todos os fatos. Não tome a palavra de alguém como a verdade

Públicado em 

12 mar 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Pessoas fazendo fofoca
Fofocas podem destruir reputações Crédito: Feeepik
As pessoas falam mal das outras, geralmente, porque se acham melhores do que elas. E ainda se acham no direito de envenenar a vida alheia para se sentirem bem por um momento.
Fofocas podem destruir reputações; acabar com matrimônios; espalhar ódio e temor. Como evitar?
Lembre-se que existe sempre o outro lado da história. Por isso, não acredite em ninguém e guarde a sua língua na boca. Reúna todos os fatos. Não tome a palavra de alguém como a verdade absoluta.
Vá à fonte e dê a todos o benefício da dúvida
Confronte a fofoca. Não dê crédito a ela. Diga gentilmente à pessoa: “Você tem certeza de que isso é verdade?”
Até a próxima!

Veja Também

Quero cancelar minha cerimônia de casamento. Como proceder?

Plano de vida: organize as suas metas

A importância da taça ideal em sua recepção

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados