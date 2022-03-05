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Comportamento

Quero cancelar minha cerimônia de casamento. Como proceder?

Colunista dá dicas do que fazer quando tudo está pronto para o 'sim', que não vai acontecer. Maturidade e responsabilidade são grandes aliados neste momento

Públicado em 

05 mar 2022 às 07:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Festa de casamento
Festa de casamento Crédito: Shutterstock
Quero cancelar meu casamento. Como fazer? O que menos deve importar nesse momento é a opinião dos outros.
Algumas pessoas, a princípio, podem ficar chocadas. Mas quem está do seu lado e torce por sua felicidade vai entender e ajudá-la a caminhar para a frente.
Esse não será o primeiro -  e nem o último - casamento a acabar antes de começar. Maturidade e responsabilidade são grandes aliados nos momentos difíceis.
Pense bem sobre o assunto. Caso tenha certeza plena de sua decisão, vá para a parte prática: converse com a sua família e com o seu noivo. Escolha duas pessoas próximas e organize um plano de ação.
Enquanto uma pessoa fica por conta de cancelar os contratos junto aos fornecedores, a outra avisa aos convidados que o casamento foi cancelado.
Sempre com discrição e sem muitos detalhes para não aumentar a fofoca.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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