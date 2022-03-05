Quero cancelar minha cerimônia de casamento. Como proceder?

Festa de casamento Crédito: Shutterstock

Quero cancelar meu casamento. Como fazer? O que menos deve importar nesse momento é a opinião dos outros.

Algumas pessoas, a princípio, podem ficar chocadas. Mas quem está do seu lado e torce por sua felicidade vai entender e ajudá-la a caminhar para a frente.

Esse não será o primeiro - e nem o último - casamento a acabar antes de começar. Maturidade e responsabilidade são grandes aliados nos momentos difíceis.

Pense bem sobre o assunto. Caso tenha certeza plena de sua decisão, vá para a parte prática: converse com a sua família e com o seu noivo. Escolha duas pessoas próximas e organize um plano de ação.

Enquanto uma pessoa fica por conta de cancelar os contratos junto aos fornecedores, a outra avisa aos convidados que o casamento foi cancelado.

Sempre com discrição e sem muitos detalhes para não aumentar a fofoca.