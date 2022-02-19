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Comportamento

A importância da taça ideal em sua recepção

Para alguns pode até parecer frescura, mas quem é amante de um bom vinho considera a taça algo importante para ter uma experiência completa

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 06:00

Públicado em 

19 fev 2022 às 06:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Taças com champanhe
Dependendo do formato da taça, ela direciona o vinho para esses pontos específicos da língua Crédito: Pixabay
Para alguns pode até parecer frescura, mas quem é amante de um bom vinho considera a taça algo importante para ter uma experiência completa. As papilas gustativas que estão espalhadas pela nossa língua identificam os sabores do que comemos e bebemos. Na ponta da língua temos o doce, nas laterais o ácido e salgado, e no final o amargo.
Então, dependendo do formato da taça, ela direciona o vinho para esses pontos específicos da língua.
Para cervejas, a taça tulipa é uma das mais conhecidas e usadas. O seu formato favorece a retenção de aromas da bebida e pode ser usado para a degustação de diversos tipos de cerveja, principalmente as mais cremosas. A sua borda mais aberta permite o direcionamento perfeito do aroma do malte.
E a água? Quando a ocasião é mais sofisticada, a água é servida em taças mais altas que a do vinho. Então, se você se deparar com uma mesa cheia de taças, e não sabe qual é do que, a maior sempre será a de água. Fica a dica.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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