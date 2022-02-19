A importância da taça ideal em sua recepção

Dependendo do formato da taça, ela direciona o vinho para esses pontos específicos da língua Crédito: Pixabay

Para alguns pode até parecer frescura, mas quem é amante de um bom vinho considera a taça algo importante para ter uma experiência completa. As papilas gustativas que estão espalhadas pela nossa língua identificam os sabores do que comemos e bebemos. Na ponta da língua temos o doce, nas laterais o ácido e salgado, e no final o amargo.

Então, dependendo do formato da taça, ela direciona o vinho para esses pontos específicos da língua.

Para cervejas, a taça tulipa é uma das mais conhecidas e usadas. O seu formato favorece a retenção de aromas da bebida e pode ser usado para a degustação de diversos tipos de cerveja, principalmente as mais cremosas. A sua borda mais aberta permite o direcionamento perfeito do aroma do malte.

E a água? Quando a ocasião é mais sofisticada, a água é servida em taças mais altas que a do vinho. Então, se você se deparar com uma mesa cheia de taças, e não sabe qual é do que, a maior sempre será a de água. Fica a dica.