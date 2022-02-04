Troque seu presente sem constrangimento

Muitas pessoas ficam em dúvida sobre ser elegante ou não trocar um presente. Crédito: Yeko Photo Studio/ Freepik

Muitas pessoas ficam em dúvida sobre ser elegante ou não trocar um presente. Ao presentear alguém tentamos demonstrar a nossa intenção de agradar, surpreender.

E, o delicado gesto de presentear, retrata a nossa atenção, carinho e, em algumas situações, agradecimento. Isso já é, por si só, uma homenagem.

Nesses momentos, podemos errar na numeração, no gosto ou até mesmo na necessidade. Por isso, quando entregamos um presente a alguém, imediatamente perdemos o domínio sobre ele. A responsabilidade passa a ser do outro, fizemos a nossa parte. Agora, que destino sera dado, não é mais problema nosso.

Acho muito natural a troca.