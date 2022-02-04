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Cotidiano

Troque seu presente sem constrangimento

Quando entregamos um presente a alguém, imediatamente perdemos o domínio sobre ele. A responsabilidade passa a ser do outro, fizemos a nossa parte

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

04 fev 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher com presente
Muitas pessoas ficam em dúvida sobre ser elegante ou não trocar um presente. Crédito: Yeko Photo Studio/ Freepik
Muitas pessoas ficam em dúvida sobre ser elegante ou não trocar um presente. Ao presentear alguém tentamos demonstrar a nossa intenção de agradar, surpreender.
E, o delicado gesto de presentear, retrata a nossa atenção, carinho e, em algumas situações, agradecimento. Isso já é, por si só, uma homenagem.
Nesses momentos, podemos errar na numeração, no gosto ou até mesmo na necessidade. Por isso, quando entregamos um presente a alguém, imediatamente perdemos o domínio sobre ele. A responsabilidade passa a ser do outro, fizemos a nossa parte. Agora, que destino sera dado, não é mais problema nosso.
Acho muito natural a troca.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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