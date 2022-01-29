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Cotidiano

Convivendo com o ex no ambiente de trabalho

Administrar uma separação amorosa ou, até mesmo o afastamento de uma amizade trabalhando e convivendo no mesmo ambiente profissional é uma situação delicada e deve ser vivenciada com maturidade

Públicado em 

29 jan 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Diversidade e inclusão no ambiente de trabalho
Encare os encontros com naturalidade nada de mandar um colega no seu lugar caso tenha que interagir com o ex Crédito: Anna Bizon/Freepik
Com certeza vivenciar o fim de um relacionamento com alguém que não está inserido no nosso dia a dia é mais fácil. Nesses momentos, a distância é uma boa aliada.
Administrar uma separação amorosa ou, até mesmo o afastamento de uma amizade trabalhando e convivendo no mesmo ambiente profissional é uma situação delicada e deve ser vivenciada com maturidade.
Sugiro que você organize um plano de ação para não ser traída por suas emoções e consiga manter um clima amistoso no ambiente de trabalho. Esse comportamento ajuda a diminuir a fofoca, os transtornos e, minimizar os desgastes ao seu desempenho profissional.
Minhas sugestões: enfrente a situação, não fuja. Encare os encontros com naturalidade nada de mandar um colega no seu lugar caso tenha que interagir com o ex. Resolva as questões como faria com outro colega qualquer; seja discreta, evite comentar sobre o que aconteceu. Geralmente, no ambiente de trabalho, temos mais colegas do que amigas.
Não fale sobre a sua intimidade com o seu grupo de trabalho; não precisa ser gentil mas, tem que ser educada. Fingir que o outro não existe é infantil; demonstre maturidade sendo direta e objetiva quando tiver que encará-lo; mantenha uma distância elegante e segura. Este não é o momento para querer ser “amiguinha” dele; e por fim, por favor: nada de baixaria. Tente resolver seus problemas, com inteligência e, longe da empresa. Aprender a lidar com as frustrações faz parte da vida.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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