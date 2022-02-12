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Cotidiano

Festa: pode ir sem bolsa?

Admiro quem consegue sair de casa sem uma bolsinha sequer. Admiro esse desprendimento. Mas  a moda está cada dia mais democrática e usa bolsa quem quer

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

12 fev 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulheres na festa
Eu mesma não consigo sair sem ter guardado itens de primeira necessidade como celular, batom, máscaras e cartão de crédito Crédito: Freepik
Algumas mulheres me perguntam se podem ir sem bolsa para festas. Gente, a moda está cada dia mais democrática. Usa bolsa quem quer.
Mas eu admiro quem consegue sair de casa sem uma bolsinha sequer. Admiro esse desprendimento.
Eu mesma não consigo sair sem ter guardado itens de primeira necessidade como celular, batom, máscaras e cartão de crédito. Convenhamos que não vale sair carregando coisas na mão, isso transmite desleixo. Eu gosto de bolsas e acho que elas compõem um visual.
Em alguns casamentos já observei várias madrinhas sem bolsa. Nesse caso acho mais fácil porque no altar a bolsa é somente um adorno e fica mais fácil dispensar, embora enriqueça o visual.
Penso que devemos respeitar nossos gostos com atenção, afinal, é como disse Coco Chanel: “A moda sai de moda, o estilo jamais!”
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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