AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Hayden Panettiere: o que se sabe sobre a morte da atriz de 'Heroes' aos 36 anos
Mundo

Hayden Panettiere: o que se sabe sobre a morte da atriz de 'Heroes' aos 36 anos

Ela atuou nas séries de TV 'Heroes' e 'Nashville', além dos filmes 'Duelo de Titãs' e 'Um Presente para Helen'.

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 06:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

17 ago 2026 às 06:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: NBC via Getty Images

A atriz Hayden Panettiere, estrela das séries de TV americanas Heroes e Nashville, morreu aos 36 anos.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento trágico de nossa amada Hayden", disse seu pai, Skip Panettiere, em um comunicado à BBC e a outros veículos de imprensa.

"Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe amor e alegria imensuráveis a todos que a conheceram e aos milhões que a assistiram na tela."

Panettiere interpretou uma líder de torcida com superpoderes em Heroes e teve outros papéis memoráveis, incluindo nos filmes Duelo de Titãs e Um Presente para Helen.

Detalhes sobre sua morte — como a causa — não foram divulgados.

'Notícia devastadora'

O pai de Panettiere pediu privacidade, dizendo que "nossa família precisa de tempo para processar essa perda inimaginável", em um comunicado divulgado por meio de seu representante.

A atriz Selma Blair, de Segundas Intenções, publicou nas redes sociais: "Eu te amo. Não vá embora. Por favor".

A cantora Jojo disse que a notícia é "devastadora". Em seu Instagram, ela escreveu: "Sinto muito em saber de seu falecimento. Meu Deus."

A apresentadora de talk show Rosie O'Donnell também comentou: "'Meu Deus – estou de coração partido...'"

O sindicato dos atores Sag-Aftra, do qual Panettiere era integrante, disse: "Nossos corações estão com sua filha, família, amigos e fãs".

A atriz Tia Mowry, da série Sister, Sister, e a estrela do Celebrity Big Brother, Courtney Stodden, compartilharam emojis de coração partido.

Imagem BBC Brasil
Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Crédito: NBC Universal via Getty Images

Panettiere iniciou sua carreira como atriz mirim com apenas quatro anos de idade na popular novela americana One Life to Live.

Ela deu voz à personagem Dot em Vida de Inseto, da Pixar, e ficou mais conhecida ao estrelar ao lado de Denzel Washington o drama esportivo Duelo de Titãs, de 2000.

Ela alcançou ainda maior fama interpretando a líder de torcida Claire Bennet na série de ficção científica cult Heroes, que foi ao ar de 2006 a 2010.

Seu papel como a promissora cantora country Juliette Barnes na série de TV Nashville lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante.

Sucessos e dificuldades

A carreira de Panettiere abrangeu três décadas, com uma série de papéis em outros filmes e séries de sucesso, incluindo a franquia de terror Scream e a comédia romântica Eu Te Amo, Beth Cooper.

Melissa Barrera, sua colega de elenco em Scream, prestou homenagem à atriz em um story do Instagram, escrevendo "descanse em paz, doce Hayden", acompanhado de um emoji de coração partido.

No início deste ano, Panettiere lançou um livro de memórias intitulado This Is Me: A Reckoning ("Esta Sou Eu: Um Acerto de Contas"), relatando as dificuldades de crescer como atriz mirim e suas experiências com vício, abuso e recuperação.

Em maio, a atriz falou à CBS News sobre sua mãe a levando, quando ainda era um bebê de oito meses, para participar de testes.

"A partir daí, a coisa foi evoluindo e, quando eu tinha cinco anos, já havia feito 50 comerciais... Simplesmente nunca parou", disse ela.

Panettiere deixa uma filha, Kaya, fruto de seu relacionamento com o ex-parceiro, o ex-campeão mundial de boxe na categoria peso-pesado ucraniano, Wladimir Klitschko.

Imagem BBC Brasil
A atriz interpretou a aspirante a cantora country Juliette Barnes na série de TV Crédito: Katherine Bomboy-Thornton/Disney General Entertainment Content via Getty Images

Em 2015, após dar à luz sua filha, Panettiere revelou que havia se internado em uma clínica de tratamento para lidar com a depressão pós-parto.

"É algo que muitas mulheres vivenciam", disse ela ao programa de entrevistas americano Live With Kelly And Michael em 2015.

"Você pensa: 'Sinto sentimentos negativos em relação ao meu filho, quero machucá-lo ou feri-lo'. Eu nunca, jamais tive esses sentimentos. Algumas mulheres têm."

"É algo que precisa ser discutido. As mulheres precisam saber que não estão sozinhas e que isso se cura."

Em suas memórias, ela escreveu sobre sua decisão de conceder a guarda total ao seu ex-parceiro em 2018.

Ela disse ao podcaster Jay Shetty em maio que "a ideia de que alguém possa pensar que eu simplesmente entregaria meu filho para adoção e ficaria bem com isso é de partir o coração e não poderia estar mais errada".

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Civil faz operação contra grupo ligado ao TCP em Vitória
Operação Expurgo mira integrantes do TCP e cumpre mandados em Vitória
Imagem de destaque
Se Pablo Marçal está inelegível por 8 anos, por que foi anunciado como candidato à Presidência?
Convenção do Republicanos cofirmou nome de Pazolini na disputa pelo governo do ES
Até que ponto Pazolini está disposto a “magnetizar” sua campanha?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados