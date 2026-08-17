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Tráfico

Operação Expurgo mira integrantes do TCP e cumpre mandados em Vitória

Ação busca cumprir 20 mandados de busca e apreensão e mobiliza cerca de 80 policiais nesta segunda-feira (17)

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 06:58

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 ago 2026 às 06:58

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira (17), uma operação para cumprir 20 mandados de busca e apreensão contra investigados por envolvimento com uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e ao Terceiro Comando Puro (TCP), em Vitória.


A Operação Expurgo é coordenada pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) e mobiliza cerca de 80 policiais. Segundo a Polícia Civil, os mandados são cumpridos em diferentes pontos do município.


Ainda conforme a corporação, os alvos são investigados por envolvimento com uma organização criminosa ligada ao TCP. 


Participam da operação equipes do CIAT, da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE) e da Superintendência de Polícia Especializada (SPE). A ação também conta com apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES).


De acordo com a Polícia Civil, o nome Expurgo faz referência à atuação das forças de segurança para combater a presença e a expansão de uma organização criminosa de origem no Rio de Janeiro em território capixaba.


A operação ainda está em andamento.

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