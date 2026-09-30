AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Trânsito

Vitória notifica condutores multados por infrações e dá 30 dias para recurso

Notificação reúne motoristas que não foram localizados por correspondência; confira a lista e veja como apresentar defesa

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2026 às 19:23
Prefeitura de Vitória notificou centenas de motoristas que cometeram infrações Divulgação PMV/Jansen Lube

A Prefeitura de Vitória publicou, no Diário Oficial do município, uma lista com centenas de condutores autuados por infrações de trânsito. Segundo a publicação, essa notificação pública foi necessária porque as tentativas de comunicar os motoristas por correspondência não foram concluídas.


Os notificados têm prazo de 30 dias, contados a partir da data de publicação do edital, em 21 de setembro, para apresentar defesa ou indicar quem conduzia o veículo no momento da infração.


Veja abaixo as listas completas

Condutores notificados por infrações no trânsito em Vitória.pdf
Como recorrer

Para apresentar a defesa, é necessário preencher e assinar o pedido e apresentar documentos como cópia da notificação, da CNH, do documento do veículo e dos documentos de identificação do proprietário e do condutor. Caso o pedido seja apresentado por outra pessoa, deverá ser incluída procuração ou autorização. Para pessoas jurídicas, também é necessário apresentar o contrato social da empresa.


Se o proprietário quiser indicar outra condutor como respónsável pela infração, deverá apresentar os documentos do veículo, as CNHs do proprietário e do motorista indicado, além de uma declaração com a identificação do condutor e as assinaturas dos envolvidos.


Onde entregar a documentação

A defesa pode ser entregue diretamente à Prefeitura de Vitória ou enviada por correspondência com aviso de recebimento para o seguinte endereço: Rua Vitório Nunes da Motta, 220, Edifício CIAC Ítalo Batan Régis, Vitória, ES, CEP 29050-480.

Veja Também 

Vila Velha - ES - Prédios na orla do município.

Mercado imobiliário do ES atinge topo em dez anos, mas começa a desacelerar

BR 101 será interditada para detonação de rochas

BR 101 será interditada em Anchieta e Fundão nesta quinta-feira (1º)

Arnaldinho anuncia suspensão dos radares em Vila Velha

Vila Velha notifica 2,5 mil condutores multados e dá 30 dias para recurso

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Trânsito Grande Vitória Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiros para o alto, condusão e três pessoas detidas em Vila Velha
Policial de folga dispara para o alto durante confusão em Vila Velha
Briga entre vizinhas termina em prisão por tentativa de homicídio em Mimoso do Sul
Mulher é presa após agredir vizinha e tentar incendiar casa em Mimoso do Sul
Secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Rogério Duboc Fajardo, durante apresentação do PLOA 2027
Governo do ES prevê orçamento de R$ 35,4 bilhões para 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados