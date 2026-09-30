Vitória notifica condutores multados por infrações e dá 30 dias para recurso

A Prefeitura de Vitória publicou, no Diário Oficial do município, uma lista com centenas de condutores autuados por infrações de trânsito. Segundo a publicação, essa notificação pública foi necessária porque as tentativas de comunicar os motoristas por correspondência não foram concluídas.





Os notificados têm prazo de 30 dias, contados a partir da data de publicação do edital, em 21 de setembro, para apresentar defesa ou indicar quem conduzia o veículo no momento da infração.





Veja abaixo as listas completas: