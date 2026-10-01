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Abdo Filho

Vports quer aumentar calado do Porto de Vitória

O trabalho está andando em paralelo com o que visa ampliar a boca (largura) dos navios que podem entrar no canal. A ideia é receber embarcações de maior capacidade

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 03:00

Públicado em 

01 out 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Atividade no Terminal Portuário de Vila Velha, TVV
Atividade no Terminal Portuário de Vila Velha, TVV Fernando Madeira

A Vports, concessionária responsável pelo Complexo Portuário de Vitória, está com estudos em andamento para aumentar a profundidade do canal de acesso da Baía de Vitória e, consequentemente, o calado do porto. O trabalho está andando em paralelo com o que visa ampliar a boca (largura) dos navios que podem entrar no canal. A ideia é fazer um conjunto de investimentos que dêem condições aos terminais de Vitória e Vila Velha para receber navios maiores e com maior ocupação.

"Estamos fazendo estudos técnicos para entender qual é o calado que precisamos ter para receber navios com boca de 38 metros com uma boa ocupação. Não adianta aprofundar demais, já que temos limitação natural para o aumento da boca, e também não pode ser de menos. Queremos entregar um investimento que seja eficiente sob o ponto de vista técnico e financeiro", explicou Pedro Benevides, CEO da Vports, em evento realizado pelo Lide Espírito Santo.

Os estudos sobre a boca acontecem já há algum tempo. O trabalho em cima do calado é mais recente e conta com apoio da Log-In, empresa responsável pela operação do Terminal Portuário de Vila Velha, o único a movimentar contêineres no Espírito Santo. Hoje, o calado do Porto de Vitória é de 12,5 metros e a intenção é chegar, pelo menos, aos 13 metros. A boca iria de 32 metros para 38 metros.  

Os executivos trabalham em uma engenharia financeira para conseguir tirar o aumento de capacidade do papel. O orçamento ainda não está fechado, mas deve ficar entre R$ 150 milhões e R$ 180 milhões. Há uma negociação em curso para que a outorga anual que a Vports paga ao governo federal, entre R$ 50 milhões e R$ 60 milhões, vá para o investimento no aumento de capacidade do porto.  

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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