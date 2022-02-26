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Comportamento

Plano de vida: organize as suas metas

Algumas pessoas dizem que o ano começa após o carnaval. Se você ainda não iniciou os seus planos de ano novo, aproveite este período e comece a agir

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 06:00

Públicado em 

26 fev 2022 às 06:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Organização de metas é importante para ter clareza nos planos e objetivos
Organização de metas é importante para ter clareza nos planos e objetivos Crédito: Pixabay
Algumas pessoas dizem que o ano começa após o Carnaval, se você ainda não iniciou os seus planos de ano novo, aproveite este período e comece a agir.
Eu uso o exercício de planejar como um hábito e uma ferramenta importante. Estou sempre escrevendo, anotando, digitando sobre minhas metas, meus sonhos.
É preciso que haja planos para que a organização tenha seus objetivos e para que se estabeleça a melhor maneira de alcançá-los.
Se você deseja alcançar um objetivo de forma rápida e eficiente, o melhor recurso é utilizar o planejamento.
Assim você obtém mais clareza e visão para a tomada de decisão. Não deixe que o tempo passe e seu sonho e suas metas fiquem pelo meio do caminho.
O mês de março já vai começar. O que você quer realizar nesse mês? Já fez seu planejamento? Anime-se.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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