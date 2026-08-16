Motociclista é resgatado após queda de 8 metros em ponte de Alegre; veja vídeo

Um motociclista perdeu o controle da direção e caiu de uma ponte de aproximadamente 8 metros de altura na zona rural de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (16). O resgate da vítima precisou ser realizado pelo Corpo de Bombeiros (veja no vídeo acima).





Em nota, a corporação informou que, devido à dificuldade de chegar ao local em que o motociclista estava, foi necessária a construção de um acesso, utilizando técnicas de salvamento em altura para a operação.





Após ser resgatada do local de risco, a vítima foi levada para uma área segura e encaminhada para unidade hospitalar de referência para avaliação médica. De acordo com os bombeiros, o motociclista apresentava suspeita de fraturas na tíbia e na fíbula, além de possíveis fraturas nas costelas.