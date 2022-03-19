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Cotidiano

Aniversário onde cada um paga a sua conta? Sim, por que não?

Considere o poder aquisitivo médio dos convidados. Se for o caso, negocie com o dono do local um valor mais em conta de acordo com o número de pessoas

Públicado em 

19 mar 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulheres na festa
Você tem a opção de realizar um evento pequeno e arcar com tudo. Crédito: Freepik
A ideia é comemorar sem gastar muito. Um conceito já bem utilizado e acolhido nos dias atuais.
Dentro deste conceito está exatamente aquilo: vai quem quer e quem puder arcar com as próprias despesas. Caso contrário não vá. E, está tudo certo.
Tudo fica mais fácil quando você faz parte de um círculo social já acostumado com esse esquema.
Mas e se não for o caso? Bom, você tem a opção de realizar um evento pequeno e arcar com tudo.
Considere o poder aquisitivo médio dos convidados. Se for o caso, negocie com o dono do local um valor mais em conta de acordo com o número de pessoas.
Uma boa estratégia é dispensar os presentes. Cortando mais um gasto você vai colocar menos pressão financeira sobre seus convidados.
O que acha? “Open your mind!”
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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