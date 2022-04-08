Dicas de comportamento para curtir o Carnaval de Vitória

O Cranaval é um momento para todos se divertirem Crédito: Vitor Jubini

O Carnaval de Vitória começa nesta quinta-feira e é um momento para todos se divertirem, os foliões se sentem mais livres e desinibidos. Porém, durante a folia, é preciso alguns cuidados para que a sua imagem pessoal e profissional não seja jogada na lama por conta da festa.

Cuidado com as postagens nas redes sociais. Caiu na rede é público! E atente, se fizer besteira online, não envolva os amigos. Principalmente, nada de filmar aquele amigo que está passando mal para publicar por brincadeira.

Outro ponto importante: nada de briga. Se tem um encrenqueiro perto de você, ao invés de responder e continuar a confusão, saia de perto.

Latas, fantasia usada e outros lixos devem ser jogados nos lixos públicos. No chão, não! Se bebeu, não dirija e nem deixe um amigo dirigir. Se precisar, esconda as chaves do carro e o coloque num táxi. Peça que façam o mesmo com você.

Hidrate-se! Independentemente da previsão do tempo, algo que você pode sempre esperar no Carnaval de rua é o calor! Use roupas leves e cuide de seus pertences.

Lembre-se que Carnaval envolve lugares cheios, horas em pé e muito samba. Então, sempre que possível, opte por roupas leves e confortáveis e também preste atenção aos calçados: os tênis são a melhor opção para cair na folia com conforto.

Não é não! Se você é solteiro e quer curtir, ótimo, mas faça isso com respeito, sem invadir o espaço das outras pessoas nem assediar ninguém. Curta a festa com respeito.

Por gentileza, não beba até cair, além de perder o melhor da festa, existe uma possibilidade de você se transformar em uma pessoa chata. Beba bastante água e se alimente, isso ajudará a evitar uma ressaca.

Caso passe dos limites com a bebida e não lembre o que aconteceu nem pense em ligar e mandar mensagens desesperadas a todos que você supõe ter estado presentes para perguntar o que foi mesmo que você fez ou falou no máximo, confira isto com quem o acompanhou ou algum amigo muito íntimo.

Bom Carnaval, Vitória! Sucesso no Sambão do Povo!