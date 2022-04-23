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Comportamento

11 dicas para manter a saúde mental em dia

A mente precisa de atenção da mesma forma que o coração, o pulmão, a coluna… Mantenha em dia a sua saúde mental e, se precisar, não deixe de pedir ajuda

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 11:00

Públicado em 

23 abr 2022 às 11:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Sorriso, saúde mental, bem-estar
Mantenha em dia a sua saúde mental e, se precisar, não deixe de pedir ajuda Crédito: Shutterstock
Mantenha em dia a sua saúde mental e, se precisar, não deixe de pedir ajuda.
A cada dia que passa o tema saúde mental, vai deixando o preconceito de lado. É inteligente cuidar do nosso corpo de maneira integral. A mente precisa de atenção da mesma forma que o coração, o pulmão, a coluna…
É importante citar que a busca pela saúde mental não é exclusividade de pessoas que sofrem de transtornos psicológicos ou mentais, assim como o cuidado com a saúde não deve ocorrer apenas quando se está doente. 
O termo é utilizado para se referir a tudo que envolve o bem-estar psicológico, social e emocional de um indivíduo, fatores que afetam diretamente nossas ações, decisões e relacionamentos.
Manter a saúde mental em dia é um dos principais desafios do nosso tempo. Lhe passo alguns caminhos que podem contribuir:
  1. Pratique atividades físicas
  2. Busque uma dieta balanceada e hidrate-se
  3. Priorize a qualidade do sono
  4. Explore atividades relaxantes
  5. Cuide bem dos seus relacionamentos
  6. Valorize sua personalidade
  7. Aprenda a lidar com situações estressantes
  8. Tenha metas e objetivos realistas
  9. Não tenha medo de pedir ajuda
  10. Envolva-se em um trabalho voluntário
  11. Somos os responsáveis pelo nosso bem-estar
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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