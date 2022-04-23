11 dicas para manter a saúde mental em dia

Mantenha em dia a sua saúde mental e, se precisar, não deixe de pedir ajuda.
A cada dia que passa o tema saúde mental, vai deixando o preconceito de lado. É inteligente cuidar do nosso corpo de maneira integral. A mente precisa de atenção da mesma forma que o coração, o pulmão, a coluna…
É importante citar que a busca pela saúde mental não é exclusividade de pessoas que sofrem de transtornos psicológicos ou mentais, assim como o cuidado com a saúde não deve ocorrer apenas quando se está doente.
O termo é utilizado para se referir a tudo que envolve o bem-estar psicológico, social e emocional de um indivíduo, fatores que afetam diretamente nossas ações, decisões e relacionamentos.
Manter a saúde mental em dia é um dos principais desafios do nosso tempo. Lhe passo alguns caminhos que podem contribuir:
- Pratique atividades físicas
- Busque uma dieta balanceada e hidrate-se
- Priorize a qualidade do sono
- Explore atividades relaxantes
- Cuide bem dos seus relacionamentos
- Valorize sua personalidade
- Aprenda a lidar com situações estressantes
- Tenha metas e objetivos realistas
- Não tenha medo de pedir ajuda
- Envolva-se em um trabalho voluntário
- Somos os responsáveis pelo nosso bem-estar
Até a próxima!