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Leonel Ximenes

Roubos de carga em 2022: uma má notícia para o ES

Sinal de alerta ligado: desde 2018 as ocorrências vêm aumentando no Estado

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

14 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Apesar de crescentes, os números referentes a roubo de carga no ES são muito inferiores ao do Rio de Janeiro
Apesar de crescentes, os números referentes a roubo de carga no ES são muito inferiores aos do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação
O Espírito Santo registrou, de janeiro a julho deste ano, segundo informações do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, 23 roubos de carga - média de uma ocorrência a cada 10 dias aproximadamente.
Apesar de parciais para o ano, esses números acendem um alerta sobre os indicadores do Espírito Santo. Em todo o ano de 2018, o Estado obteve o melhor quantitativo da série histórica, que foi de 13 crimes, ou seja, média de um caso, quase, ao mês.

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Desde então, as ocorrências de roubos de carga oscilaram para cima. Em 2019, foram 20 crimes. No ano seguinte, 25. E, no ano passado, alcançou o patamar de 30 registros.
Vale ressaltar que os números referentes a esses crimes são infinitamente menores do que, por exemplo, no vizinho Rio de Janeiro, onde foram registrados 4.445 roubos de carga no primeiro semestre deste ano. No entanto, a escalada no Espírito Santo merece uma atenção por parte das autoridades da segurança pública.
Empresários do setor de transportes consideram o Espírito Santo como uma das regiões mais seguras para trafegar devido aos baixos índices de crimes. De qualquer forma, fica o alerta aos caminhoneiros.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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