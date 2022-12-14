Roubos de carga em 2022: uma má notícia para o ES

Apesar de parciais para o ano, esses números acendem um alerta sobre os indicadores do Espírito Santo
. Em todo o ano de 2018, o Estado obteve o melhor quantitativo da série histórica, que foi de 13 crimes, ou seja, média de um caso, quase, ao mês.
Desde então, as ocorrências de roubos de carga oscilaram para cima. Em 2019, foram 20 crimes. No ano seguinte, 25. E, no ano passado, alcançou o patamar de 30 registros.
Vale ressaltar que os números referentes a esses crimes são infinitamente menores do que, por exemplo, no vizinho Rio de Janeiro
, onde foram registrados 4.445 roubos de carga no primeiro semestre deste ano. No entanto, a escalada no Espírito Santo merece uma atenção por parte das autoridades da segurança pública.
Empresários do setor de transportes consideram o Espírito Santo como uma das regiões mais seguras para trafegar devido aos baixos índices de crimes. De qualquer forma, fica o alerta aos caminhoneiros.