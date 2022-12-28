Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja locais

Réveillon de Linhares será sem festa, mas com queima de fogos nas praias

Anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (28); fogos serão silenciosos e terão duração de 10 minutos em Pontal do Ipiranga, e de cinco minutos em Regência e Povoação

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 12:07

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 dez 2022 às 12:07
Praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares
A praia de Pontal do Ipiranga será um dos locais onde haverá queima de fogos em Linhares Crédito: Divulgação/PML
Não vai ter festa de réveillon em  Linhares, no Norte do Espírito Santo, neste ano, mas a queima de fogos no réveillon está mantida na virada de ano nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. A decisão foi anunciada na manhã desta quarta-feira (28), após reunião entre a administração municipal, associações dos balneários e lideranças comunitárias na tarde de terça (27).
A prefeitura informou que os fogos serão silenciosos e terão duração de 10 minutos em Pontal do Ipiranga e de cinco minutos em Regência e em Povoação. A administração municipal reforçou que não haverá programação musical de fim de ano, cancelada por conta das chuvas e os impactos causados na região, conforme anunciado na última quinta-feira (22).
De acordo com a Prefeitura de Linhares, serão realizados nesta semana os trabalhos de limpeza e a manutenção dos acessos aos três destinos que, apesar da chuva, devem receber grande número de visitantes. A preparação também é para a programação de verão, que deve acontecer em janeiro e fevereiro, inclusive no carnaval, nas três praias.

Veja Também

Preso suspeito de matar homem na comemoração da Libertadores em Linhares

Polícia investiga vídeos de bandidos com armas e fazendo ameaças em Linhares

Pista alagada e desvio com buracos: motoristas sofrem na BR 101 em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Prefeitura de Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados