Réveillon de Linhares será sem festa, mas com queima de fogos nas praias

Não vai ter festa de réveillon em Linhares, no Norte do Espírito Santo, neste ano, mas a queima de fogos no réveillon está mantida na virada de ano nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. A decisão foi anunciada na manhã desta quarta-feira (28), após reunião entre a administração municipal, associações dos balneários e lideranças comunitárias na tarde de terça (27).
A prefeitura informou que os fogos serão silenciosos e terão duração de 10 minutos em Pontal do Ipiranga e de cinco minutos em Regência e em Povoação. A administração municipal reforçou que não haverá programação musical de fim de ano, cancelada por conta das chuvas e os impactos causados na região, conforme anunciado na última quinta-feira (22).
De acordo com a Prefeitura de Linhares, serão realizados nesta semana os trabalhos de limpeza e a manutenção dos acessos aos três destinos que, apesar da chuva, devem receber grande número de visitantes. A preparação também é para a programação de verão, que deve acontecer em janeiro e fevereiro, inclusive no carnaval, nas três praias.