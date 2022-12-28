Réveillon de Linhares será sem festa, mas com queima de fogos nas praias

Não vai ter festa de réveillon em Linhares, no Norte do Espírito Santo, neste ano, mas a queima de fogos no réveillon está mantida na virada de ano nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. A decisão foi anunciada na manhã desta quarta-feira (28), após reunião entre a administração municipal, associações dos balneários e lideranças comunitárias na tarde de terça (27).