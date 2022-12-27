Polícia investiga vídeos de bandidos com armas e fazendo ameaças em Linhares

Vídeos gravados em Linhares, no Norte do Espírito Santo, que mostram homens fortemente armados e fazendo ameaças de morte tem circulado nas redes sociais. Na gravação, um dos suspeitos diz: “Vai rolar sangue”. Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que tem conhecimento das imagens e que o caso está sendo investigado.

Em um vídeo é possível ver as mãos de pelo menos sete indivíduos e várias armas escoradas em um muro. “O muro está baixo. A visão que eu passo para vocês, molecada, é que dá tempo de pular. Isso aqui é só o começo. Estamos perto. NR e TL estão de volta e vai rolar sangue”. No outro registro, um dos suspeitos fala: “O bicho vai pegar, vai ser derramado sangue. Libera o Porto”.

De acordo com a Polícia Civil, as apurações para identificar os suspeitos, o local e quando os vídeos foram gravados já estão em andamento.