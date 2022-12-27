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“Vai rolar sangue”

Polícia investiga vídeos de bandidos com armas e fazendo ameaças em Linhares

Segundo a Polícia Civil, apurações estão em andamento para identificar os suspeitos, o local e quando as imagens foram gravadas; imagens mostram pelo menos sete criminosos

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 12:30

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 dez 2022 às 12:30
Vídeos gravados em Linhares, no Norte do Espírito Santo, que mostram homens fortemente armados e fazendo ameaças de morte tem circulado nas redes sociais. Na gravação, um dos suspeitos diz: “Vai rolar sangue”. Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que tem conhecimento das imagens e que o caso está sendo investigado.
Em um vídeo é possível ver as mãos de pelo menos sete indivíduos e várias armas escoradas em um muro. “O muro está baixo. A visão que eu passo para vocês, molecada, é que dá tempo de pular. Isso aqui é só o começo. Estamos perto. NR e TL estão de volta e vai rolar sangue”. No outro registro, um dos suspeitos fala: “O bicho vai pegar, vai ser derramado sangue. Libera o Porto”.
De acordo com a Polícia Civil, as apurações para identificar os suspeitos, o local e quando os vídeos foram gravados já estão em andamento.
A corporação destacou que a população pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", garantiu, em nota.

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