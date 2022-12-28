Preso suspeito de matar homem na comemoração da Libertadores em Linhares

A Polícia Civil informou que, quando interrogado sobre o crime, Yuri negou a autoria, mas a corporação tem provas contra ele, segundo Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares.

“Alguns sistemas de câmeras da região foram cruciais para resolução do caso. As imagens mostram o suspeito no meio da comemoração, indo em direção a vítima, efetuando os disparos e fugindo logo em seguida, usando uma camisa do Flamengo”, disse o delegado.

Suspeito foi levado para a 16º Delegacia Regional de Linhares para ser interrogado Crédito: Heber Tomaz

Thiago Fontana Costa de Almeida foi baleado por dois tiros no abdômen e um no ombro. Ele foi socorrido para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 30 de outubro.