Preso suspeito de matar homem na comemoração da Libertadores em Linhares

Um jovem de 19 anos, suspeito de matar um homem a tiros no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, durante a comemoração da final da Libertadores – em que o Flamengo foi campeão – foi preso na manhã desta terça-feira (27). Segundo a Polícia Civil, Yuri Silva do Amaral é apontado como autor dos disparos contra Thiago Fontana Costa de Almeida, de 27 anos. O crime aconteceu no dia 23 de outubro.
A Polícia Civil informou que, quando interrogado sobre o crime, Yuri negou a autoria, mas a corporação tem provas contra ele, segundo Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares.
“Alguns sistemas de câmeras da região foram cruciais para resolução do caso. As imagens mostram o suspeito no meio da comemoração, indo em direção a vítima, efetuando os disparos e fugindo logo em seguida, usando uma camisa do Flamengo”, disse o delegado.
Thiago Fontana Costa de Almeida foi baleado por dois tiros no abdômen e um no ombro. Ele foi socorrido para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 30 de outubro.
Havia um mandado de prisão em aberto pelo crime contra Yuri, encontrado na localidade de Pó do Shell. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, o jovem tem histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e ficou internado quando era adolescente também pela prática de homicídio. Ele foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL) e está à disposição da Justiça.