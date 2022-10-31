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Crimes

Fim de semana violento tem 7 assassinatos no Norte e Noroeste do ES

Desse total, três homicídios aconteceram em Linhares – um deles durante a comemoração da vitória do Flamengo, na Libertadores
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 out 2022 às 14:12

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 14:12

Sirene de polícia
Sirene de polícia Crédito: Reprodução
O fim de semana foi marcado por violência em cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo. No sábado (29) e domingo (30), sete assassinatos foram registrados em Linhares, Nova Venécia, Itaguaçu e São Domingos do Norte.

Três homicídios em Linhares

Linhares, no Norte do Estado, concentrou o maior número de homicídios: três pessoas foram assassinadas a tiros. Na noite de sábado, um jovem de 23 anos foi morto na frente de casa no bairro Nova Esperança. Segundo a PM, não há informações sobre a dinâmica do crime ou autoria e motivação. Nenhum suspeito foi localizado durante as buscas.
Na mesma noite, em um bar no Centro de Linhares, um homem de 27 anos foi baleado quando estava comemorando a vitória do Flamengo, na Libertadores. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. A polícia disse que nesse caso também não souberam informar sobre a motivação ou autoria do crime.
A outra ocorrência foi no bairro Santa Cruz, na noite de domingo. Um homem de 33 anos foi assassinado a tiros no meio da rua.
Em entrevista para a TV Gazeta Norte, o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, informou que as vítimas dos crimes nos bairros Nova Esperança e Santa Cruz tinham passagem pela polícia e os homicídios podem ter relação com o tráfico de drogas.
Já no caso do Centro, a Polícia Civil está fazendo levantamentos e conduzindo as investigações para identificar o autor do crime, segundo o delegado.

Morto com tiro no queixo em São Domingos do Norte

Em São Domingos do Norte, um jovem de 18 anos morreu após ser baleado na noite deste domingo. Segundo a Polícia Militar, Marcos Moreira Vitorio estava próximo a uma lanchonete no Centro, em local com centenas de pessoas, quando foi atingido no queixo por um disparo. Ela foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu. O suspeito do crime fugiu em um Volkswagen Gol preto com outros dois ou três ocupantes.

Homem morto com ferimentos na cabeça em Nova Venécia

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo com ferimentos na cabeça. Segundo a PM, o corpo foi encontrado atrás de uma quadra do bairro Monte Castelo, na zona rural do município. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como homicídio com uso de objetos e formas e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares

Duplo homicídio em Itaguaçu

No sábado, um duplo homicídio foi registrado em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, e, segundo a Polícia Civil, é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Itaguaçu. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.
A reportagem ainda não obteve mais informações sobre a dinâmica do crime, em qual localidade teria acontecido e a identificação das vítimas.

O QUE DIZ A SESP

A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social para falar sobre a quantidade de ocorrências de homicídios no sábado e domingo. A Sesp informou, em nota, que monitora os dados diariamente e ressaltou que, apesar das ocorrências registradas no fim de semana, o Norte do Estado apresenta redução significativa no número de homicídios.
"São 36 mortes a menos que o mesmo período do ano passado, sendo um dos melhores resultados já registrados para a região. O município de Linhares também apresenta redução de assassinatos, com 15 casos a menos que 2021. Todos os fatos ocorridos serão investigados e os autores identificados e presos, dentro do trabalho constante das forças de segurança locais", pontou a secretaria.

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