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Crime no Centro

Jovem é assassinado com tiro no queixo em São Domingos do Norte

Marcos Moreira Vitorio, de 18 anos, estava próximo a uma lanchonete voltando para casa a pé quando foi vítima do disparo na noite deste domingo (30)

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 10:33

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 out 2022 às 10:33
Vítima estava voltando para casa a pé quando foi atingida no queixo, em São Domingos do Norte
Vítima estava voltando para casa a pé quando foi atingida no queixo, em São Domingos do Norte Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um jovem de 18 anos morreu após ser baleado na noite de domingo (30) em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Marcos Moreira Vitorio estava próximo a uma lanchonete no Centro, em local com centenas de pessoas, quando foi atingido no queixo por um disparo. Ela foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu. O suspeito do crime fugiu em um Volkswagen Gol preto com outros dois ou três ocupantes.
O crime aconteceu por volta das 23h30. Consta em ocorrência da PM que Marcos estava voltando para casa a pé quando foi vítima do disparo. A família do jovem identificou o suspeito que estava dirigindo o veículo. Policiais fizeram buscas pela região de Córrego Santa Helena, no interior, onde o atirador poderia estar, mas ele não foi encontrado.
Segundo apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, a família de Marcos tentou liberar o corpo dele no hospital, mas não conseguiu. Ele ainda não foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) deLinhares.
A reportagem solicitou informações em relação ao caso à Polícia Civil e questionou sobre o relato da família do rapaz de demora para que o corpo seja recolhido. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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