Jovem é assassinado com tiro no queixo em São Domingos do Norte

Um jovem de 18 anos morreu após ser baleado na noite de domingo (30) em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Marcos Moreira Vitorio estava próximo a uma lanchonete no Centro, em local com centenas de pessoas, quando foi atingido no queixo por um disparo. Ela foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu. O suspeito do crime fugiu em um Volkswagen Gol preto com outros dois ou três ocupantes.
O crime aconteceu por volta das 23h30. Consta em ocorrência da PM que Marcos estava voltando para casa a pé quando foi vítima do disparo. A família do jovem identificou o suspeito que estava dirigindo o veículo. Policiais fizeram buscas pela região de Córrego Santa Helena, no interior, onde o atirador poderia estar, mas ele não foi encontrado.
Segundo apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, a família de Marcos tentou liberar o corpo dele no hospital, mas não conseguiu. Ele ainda não foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) deLinhares.
A reportagem solicitou informações em relação ao caso à Polícia Civil e questionou sobre o relato da família do rapaz de demora para que o corpo seja recolhido. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.