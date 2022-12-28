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Alagamentos

"Natal foi ruim e o ano novo não será bom", diz moradora ilhada em Linhares

Distrito de Bebedouro, em Linhares, continua alagado e só é possível transitar de barco pelas ruas. Cerca de 15 mil moradores sofrem com os transtornos das chuvas

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 17:03

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 dez 2022 às 17:03
Distrito de Bebedouro, em Linhares, continua alagado e só é possível transitar de barco pelas ruas.
Heronilda Soares é moradora de Bebedouro, em Linhares, e ainda sofre com os transtornos das chuvas na região Crédito: Héber Tomaz
Devido às chuvas intensas nos últimos no Espírito Santo, o distrito de Bebedouro, em Linhares, região Norte do Estado, continua alagado e só é possível transitar de barco pelas ruas. Cerca de 15 mil pessoas moram no bairro e relatam os transtornos, como a perda de imóveis e eletrodomésticos e o trânsito congestionado na BR 101 devido ao alagamento no desvio construído no km 162.
Ilhada desde antes do Natal, a moradora de Bebedouro Heronilda Soares perdeu as esperanças de que a situação se resolva antes da virada de ano.
"O Natal foi péssimo, só Deus na causa. O nosso Natal não foi bom, não... nem o Ano Novo vai ser bom não"
Heronilda Soares - Moradora de Bebedouro
Na véspera de Natal, a idosa disse que foi para a casa da filha devido aos transtornos da chuva. "Foi de repente e não deu tempo de tirar nada. Não deu tempo de tirar nada mesmo. Aqui a gente juntou um monte de gente e fomos jogando as coisas pro alto, fomos dando socorro as coisas devagarzinho", disse a morada.
Distrito de Bebedouro, em Linhares, continua alagado e só é possível transitar de barco pelas ruas.
Distrito de Bebedouro, em Linhares, continua alagado e só é possível transitar de barco pelas ruas Crédito: Héber Tomaz
Os moradores relataram para a reportagem que o alagamento é resultado do desenvolvimento da cidade e da falta de fiscalização da prefeitura diante da instalação de novas empresas.
De acordo com a prefeitura, cerca de 15 mil pessoas moram em Bebedouro, que fica cerca de 10 quilômetros da sede da cidade. Segundo a gestão municipal, as famílias estão recebendo assistência, enquanto tenta resolver o alagamento na região.

Transtornos na BR 101

Um agravante na região de Bebedouro é o congestionamento no trânsito da BR 101 no km 162, próximo ao bairro. Após a liberação de um desvio provisório, o trecho ficou totalmente alagado com poças de água e buracos fundos, fazendo com que alguns veículos fiquem atolados, principalmente caminhões.
Distrito de Bebedouro, em Linhares, continua alagado e só é possível transitar de barco pelas ruas.
 O trecho da BR 101 em Bebedouro foi tomado pela água e apenas veículos pesados conseguem atravessar Crédito: Héber Tomaz
Segundo os motoristas, o congestionamento chega a até duas horas. Segundo a empresa que administra a via, a Eco101, o trânsito está no sistema pare e siga.
Nesta terça-feira (27), uma equipe da concessionária estava no local fazendo a manutenção do desvio porque a terra estava bastante encharcada, aumentando os alagamentos.
*Com informações do G1 ES

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