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Previsão do tempo

Inmet emite novo alerta de chuvas intensas no ES; confira cidades

Municípios do Sul do Espírito Santo receberam o aviso nesta quarta-feira (28), com validade até às 10h de quinta-feira (29)

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 14:13

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 dez 2022 às 14:13
Chuva na Grande Vitória: cenas da cidade na véspera de Natal
Ao todo, 18 cidades receberam o alerta do Inmet, que é válido até 10h desta quinta-feira (29) Crédito: Ricardo Medeiros
Um novo aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas intensas para pelo menos 18 cidades do Sul do Espírito Santo. O alerta é amarelo, ou seja, indica perigo potencial, e começou às 10h desta quarta-feira (28), com validade de 24h.
Segundo o instituto, o acumulado de chuva nessas regiões pode chegar 50 mm por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Confira as cidades que receberam o alerta:
  1. Alegre Apiacá
  2. Atílio Vivácqua
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Cachoeiro de Itapemirim
  5. Divino de São Lourenço
  6. Dores do Rio Preto 
  7. Guaçuí
  8. Ibitirama
  9. Irupi
  10. Itapemirim
  11. Iúna
  12. Jerônimo Monteiro
  13. Marataízes
  14. Mimoso do Sul
  15. Muniz Freire
  16. Muqui
  17. Presidente Kennedy
  18. São José do Calçado
Ainda de acordo com o Inmet, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Apesar disso, o órgão orienta que os moradores evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e que, em caso de rajadas de vento, não se abriguem embaixo de árvores, além de não estacionarem veículos perto de torres de transmissão e de placas de propaganda.

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