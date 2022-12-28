Inmet emite novo alerta de chuvas intensas no ES; confira cidades

Segundo o instituto, o acumulado de chuva nessas regiões pode chegar 50 mm por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Confira as cidades que receberam o alerta :

Ainda de acordo com o Inmet, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Apesar disso, o órgão orienta que os moradores evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e que, em caso de rajadas de vento, não se abriguem embaixo de árvores, além de não estacionarem veículos perto de torres de transmissão e de placas de propaganda.