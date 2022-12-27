Castelo: situação de emergência nas estradas rurais afetadas pela chuva

A Prefeitura de Castelo declarou situação de emergência nas estradas rurais do município que foram afetadas pelas fortes chuvas registradas durante os meses de novembro e dezembro deste ano. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (27) por meio das redes sociais do órgão.

A chuva prejudicou as estradas do município de Castelo, no Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação \ Instagram @prefeituradecastelo

O decreto nº 19.259 foi publicado no Diário Oficial na última sexta-feira (23) e terá vigência de 180 dias. Segundo o prefeito João Paulo Nali, a chuva causou sérios transtornos como as interrupções nas estradas vicinais, rede pluvial, queda de árvores e danificação na malha viária municipal.

“Estamos trabalhando para, primeiramente, garantir que todas as pessoas nas áreas de risco estejam seguras e consigam transitar. É um momento difícil e bastante complicado, pois as chuvas não param e dificultam os nossos serviços”, informou o prefeito.