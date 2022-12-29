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Violência no Sul

Homem é perseguido e morto a tiros no meio da rua em Cachoeiro

Segundo a Polícia, a vítima, identificada como Advan Berchot Bozi, de 31 anos, teria se envolvido em uma confusão antes do crime, na noite de quarta-feira (28)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 dez 2022 às 10:34

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 10:34

Rapaz foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Rapaz foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu  Crédito: Divulgação
Um homem de 31 anos foi assassinado com diversos tiros no corpo na noite de quarta-feira (28) no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Advan Berchot Bozi, teria se envolvido em uma confusão antes do crime.
De acordo com a polícia, o assassinato aconteceu às 22h40, na Rua Santos Passoni. Advan Bozi foi atingido por disparos de arma de fogo no braço, na nuca e na fronte (testa). 
Conforme relatos de populares aos militares, momentos antes do crime, a vítima teria sido vista correndo pela rua com um facão nas mãos, sendo perseguida por quatro homens. Depois, foram ouvidos os tiros. Porém, ninguém soube dizer a motivação e quem atirou na vítima.
Advan chegou a ser socorrido e encaminhado a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado após dar entrada na unidade.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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