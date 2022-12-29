Homem é perseguido e morto a tiros no meio da rua em Cachoeiro

Rapaz foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu Crédito: Divulgação

Um homem de 31 anos foi assassinado com diversos tiros no corpo na noite de quarta-feira (28) no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , a vítima, identificada como Advan Berchot Bozi, teria se envolvido em uma confusão antes do crime.

De acordo com a polícia, o assassinato aconteceu às 22h40, na Rua Santos Passoni. Advan Bozi foi atingido por disparos de arma de fogo no braço, na nuca e na fronte (testa).

Conforme relatos de populares aos militares, momentos antes do crime, a vítima teria sido vista correndo pela rua com um facão nas mãos, sendo perseguida por quatro homens. Depois, foram ouvidos os tiros. Porém, ninguém soube dizer a motivação e quem atirou na vítima.

Advan chegou a ser socorrido e encaminhado a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado após dar entrada na unidade.