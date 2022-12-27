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Animal foi resgatado

Homem é preso após jogar filhote de cachorro de prédio em Brejetuba

A cadelinha Safira sobreviveu à violência sofrida no último domingo (25), no Centro do município. ONG de proteção animal ajudou no resgate
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 dez 2022 às 12:42

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 12:42

Cadela Safira recebeu cuidados e está bem Crédito: Reprodução Instagram @amigos_da_rua_brejetuba
Um homem de 30 anos foi preso por maus-tratos contra animais após jogar um filhote de cachorro do terceiro andar de um prédio em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. O caso foi registrado pela Polícia Militar na noite do domingo (25). A cadelinha  Safira sobreviveu à violência.
Após o crime, uma denúncia foi feita à Polícia Militar, que foi ao local. Segundo as informações da PM, o homem estaria sob efeito de entorpecentes e teria arremessado a cadelinha do alto do edifício. No local os militares encontraram o animal ferido e, em seguida, fizeram contato com o suspeito.
De acordo com a PM, o suspeito disse aos militares que o cachorro seria dele e que, inclusive, estaria à procura do animal, pois estava sozinho na residência e não teria visto quem o jogou na rua. A filhote foi entregue aos cuidados da ONG Amigos de Rua e o homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.
A ONG disse que membros da organização atenderam ao chamado dos policiais e foram ao local socorrer a cadela. “No primeiro momento não percebemos nenhuma fratura ou danos maiores. A cadelinha ficou em observação por 24 horas e apesar de assustada, por um milagre ela continuou bem, não ouve sequer uma fratura e nem hemorragia”, publicou a organização em suas redes sociais.
No local, a ONG Amigos de Rua também foi informada que o agressor não era o tutor do animal. A cadela Safira, após receber os cuidados necessários, foi entregue ao dono.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o suspeito de 30 anos, levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, foi autuado em flagrante por maus-tratos contra animais, majorado por ser cometido contra cachorro, e encaminhado a um presídio.

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