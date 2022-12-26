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Dentro de presídio

Detento teria sido morto em Cachoeiro por suspeita de ser “x9”

Testemunhas relataram que a vítima passava informações à polícia e teria sido agredida até a morte por causa disso. No total, cinco suspeitos foram conduzidos à delegacia

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 16:06

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

26 dez 2022 às 16:06
O detento que foi encontrado morto na cela, na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), no Sul do Espírito Santo, na última sexta-feira (23), teria sido morto por suspeita de ser “x9”, ou seja, um possível informante. De acordo com testemunhas, a vítima passava informações à polícia.
Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI)
O detento foi encontrado morto na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI) Crédito: Sejus/Divulgação
A Polícia Civil (PC) divulgou, por meio de nota, que cinco suspeitos, de 22, 30, 25, 28, 29 anos, foram conduzidos em flagrante à 7ª Delegacia Regional do município e autuados por homicídio qualificado.
Para a autoridade policial, testemunhas relataram que os cinco indivíduos agrediram a vítima até a morte, “sendo o crime cometido por motivo fútil, já que a vítima prestava informações à polícia”.
Segundo a corporação, todos os conduzidos prestaram depoimento e negaram o crime. O procedimento foi encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e o inquérito será remetido ao fórum ao término do recesso do judiciário.
O nome do presidiário não foi informado pela Secretaria da Justiça (Sejus). De acordo com o órgão, o interno cumpria pena na unidade, que fica na Fazenda Monte Líbano, na zona rural de Cachoeiro.
Em nota, a Sejus disse que "a Corregedoria da pasta já foi informada e instaurou uma sindicância para acompanhar o caso. A Polícia Civil foi acionada e o fato comunicado aos órgãos que compõem o sistema de Justiça. Os internos eventualmente poderão responder criminalmente, e no âmbito da própria Sejus, a um processo administrativo disciplinar que será enviado ao Poder Judiciário assim que forem concluídas as investigações".

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