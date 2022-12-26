Detento teria sido morto em Cachoeiro por suspeita de ser “x9”

O detento foi encontrado morto na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI) Crédito: Sejus/Divulgação

Polícia Civil (PC) divulgou, por meio de nota, que cinco suspeitos, de 22, 30, 25, 28, 29 anos, foram conduzidos em flagrante à 7ª Delegacia Regional do município e autuados por homicídio qualificado.

Para a autoridade policial, testemunhas relataram que os cinco indivíduos agrediram a vítima até a morte, “sendo o crime cometido por motivo fútil, já que a vítima prestava informações à polícia”.

Segundo a corporação, todos os conduzidos prestaram depoimento e negaram o crime. O procedimento foi encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e o inquérito será remetido ao fórum ao término do recesso do judiciário.

O nome do presidiário não foi informado pela Secretaria da Justiça (Sejus) . De acordo com o órgão, o interno cumpria pena na unidade, que fica na Fazenda Monte Líbano, na zona rural de Cachoeiro.