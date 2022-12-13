Homem tenta agredir vítima com machadinha em mercado de Cachoeiro

Um homem de 54 anos tentou agredir outro homem com uma machadinha no Mercado Público Municipal da Pedra, no bairro Guandú, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta terça (13). O agressor foi detido pela Guarda Civil, já a vítima, não foi localizada.
A Guarda Civil foi acionada por populares que informaram que havia um homem com uma machadinha na mão correndo atrás de uma pessoa chamada Marcelo, a fim de agredi-lo. O homem também estava danificando as paredes e o piso do mercado.
Após serem realizadas buscas, a guarda encontrou o suspeito com o instrumento nas mãos. E informou que, no período da manhã, o homem também foi localizado segurando um facão, dizendo que ia matar a mesma pessoa. O objeto havia sido retirado do suspeito e ele foi liberado do local.
Diante dos fatos e para evitar que alguém fosse ferido no local, a guarda encaminhou o homem para a delegacia para que fossem tomadas as providências.
Em nota, a Polícia Civil informou "que o suspeito assinou um termo circunstanciado (TC) por trazer consigo arma branca fora de casa, sem licença da autoridade, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo".
A reportagem procurou a prefeitura para saber os danos causados no mercado e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.