Polícia faz "catadão de drogas" durante patrulhamento em Cachoeiro

Drogas apreendidas nos bairros Valão (à esquerda) e Amaral (à direita) Crédito: Divulgação \ 9°BPM

Em um patrulhamento da equipe de Força Tática K9 no bairro Valão, a polícia recebeu uma denúncia que indivíduos envolvidos no tráfico de drogas estariam utilizando uma área de pastagem no final da Rua Eduardo Gomes de Almeida para esconder entorpecentes. No local, ninguém foi visto em atitude suspeita. No entanto, com o apoio do cão Messi, foi localizada, em meio à vegetação, uma sacola contendo 25 pedras de crack.

Já no bairro Amaral, a polícia recebeu diversas denúncias de tráfico de drogas na Rua Professor Gilceu Machado, próxima à quadra de esportes. Diante disso, ao longo da rua, o cão encontrou, em três pontos distintos, uma quantia de 40 buchas de maconha e 14 pedras de crack.

No bairro Vilage da Luz, a polícia avistou um indivíduo na Rua Don Pedro II, próximo ao campinho de areia, e que ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga e não foi encontrado. Ao redor do campo de areia, o cão Messi localizou nove buchas de maconha, 20 pedras de crack e 26 pinos de cocaína.

Drogas apreendidas nos bairros Village da Luz (à esquerda) e Campo Leopoldina (à direita) Crédito: Divulgação \ 9°BPM

Por fim, no bairro Campo Leopoldina, a polícia recebeu uma denúncia que indivíduos estariam utilizando uma área de mata na Rua Isaias Martins como esconderijo de drogas do tráfico. No local, o cão Messi encontrou uma sacola, em meio à vegetação, contendo 28 pinos de cocaína e sete buchas de maconha.