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Ocorrência policial

Polícia faz "catadão de drogas" durante patrulhamento em Cachoeiro

As apreensões ocorreram nos bairros Valão, Amaral, Village da Luz e Campo Leopoldina, durante a tarde desta sexta-feira (25)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

25 nov 2022 às 20:05

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 20:05

Ao todo, 169 drogas foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) na tarde desta sexta-feira (25), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. As apreensões aconteceram nos bairros Valão, Amaral, Village da Luz e Campo Leopoldina. Não houve detidos.
Mais de 100 drogas são apreendidas em Cachoeiro de Itapemirim
Drogas apreendidas nos bairros Valão (à esquerda) e Amaral (à direita) Crédito: Divulgação \ 9°BPM
Em um patrulhamento da equipe de Força Tática K9 no bairro Valão, a polícia recebeu uma denúncia que indivíduos envolvidos no tráfico de drogas estariam utilizando uma área de pastagem no final da Rua Eduardo Gomes de Almeida para esconder entorpecentes. No local, ninguém foi visto em atitude suspeita. No entanto, com o apoio do cão Messi, foi localizada, em meio à vegetação, uma sacola contendo 25 pedras de crack.
Já no bairro Amaral, a polícia recebeu diversas denúncias de tráfico de drogas na Rua Professor Gilceu Machado, próxima à quadra de esportes. Diante disso, ao longo da rua, o cão encontrou, em três pontos distintos, uma quantia de 40 buchas de maconha e 14 pedras de crack.
No bairro Vilage da Luz, a polícia avistou um indivíduo na Rua Don Pedro II, próximo ao campinho de areia, e que ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga e não foi encontrado. Ao redor do campo de areia, o cão Messi localizou nove buchas de maconha, 20 pedras de crack e 26 pinos de cocaína.
Mais de 100 drogas são apreendidas em Cachoeiro de Itapemirim
Drogas apreendidas nos bairros Village da Luz (à esquerda) e Campo Leopoldina (à direita) Crédito: Divulgação \ 9°BPM
Por fim, no bairro Campo Leopoldina, a polícia recebeu uma denúncia que indivíduos estariam utilizando uma área de mata na Rua Isaias Martins como esconderijo de drogas do tráfico. No local, o cão Messi encontrou uma sacola, em meio à vegetação, contendo 28 pinos de cocaína e sete buchas de maconha.
A polícia não localizou nenhuma pessoa em atitude suspeita, sendo assim, ninguém foi detido. A equipe prosseguiu para a 7ª Delegacia Regional do município para registro dos fatos e entrega do material arrecadado para serem tomadas as providências cabíveis.

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