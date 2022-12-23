Detento é encontrado morto em presídio de Cachoeiro de Itapemirim

Um detendo foi encontrado morto em sua cela, na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (23). A informação foi confirmada pela Secretaria da Justiça (Sejus).
O nome do presidiário não foi informado pelo órgão. De acordo com a Sejus, o interno cumpria pena na unidade, que fica na Fazenda Monte Líbano, na zona rural de Cachoeiro.
O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira e as circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A Sejus informou que instaurou uma sindicância para apurar administrativamente os fatos.
A reportagem também procurou a Polícia Civil para mais informações, que disse que "a ocorrência ainda está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Internos foram conduzidos e prestam depoimento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".