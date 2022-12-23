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Em investigação

Detento é encontrado morto em presídio de Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a Secretaria de Justiça (Sejus), caso foi registrado nesta sexta-feira (23). Uma sindicância foi instaurada para apurar o caso

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 11:14

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 dez 2022 às 11:14
Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim
Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI) Crédito: Reprodução/ Sejus
Um detendo foi encontrado morto em sua cela, na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (23). A informação foi confirmada pela Secretaria da Justiça (Sejus).
O nome do presidiário não foi informado pelo órgão. De acordo com a Sejus, o interno cumpria pena na unidade, que fica na Fazenda Monte Líbano, na zona rural de Cachoeiro.
O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira e as circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A Sejus informou que instaurou uma sindicância para apurar administrativamente os fatos.
A reportagem também procurou a Polícia Civil para mais informações, que disse que "a ocorrência ainda está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Internos foram conduzidos e prestam depoimento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".

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