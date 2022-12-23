Detento é encontrado morto em presídio de Cachoeiro de Itapemirim

A reportagem também procurou a Polícia Civil para mais informações, que disse que "a ocorrência ainda está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Internos foram conduzidos e prestam depoimento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".