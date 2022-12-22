Marido que pôs fogo na esposa vítima de AVC é preso no ES

Segundo a Polícia Civil, o homem colocou fogo em um colchão onde o casal estava e saiu da casa, deixando a mulher, que tem dificuldade de locomoção, sozinha no local.

"Por estarem drogados e alcoolizado, ele simplesmente, após ameaçá-la de morte em alguns momentos, resolveu pôr a temo. Acendeu o isqueiro e colocou fogo no colchão em que eles estavam. Só que a vítima, há um ano e meio atrás, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Em virtude disso, ela ficou com algumas sequelas — dentre elas, ela tem deficiência no sentido de locomoção", afirmou a delegada Raffaella Aguiar.

A vítima, de 40 anos, teve queimaduras de segundo e terceiro graus e continua hospitalizada, sem risco de morte. Após sofrer a tentativa de feminicídio, a Justiça concedeu uma medida protetiva para que o agressor não se aproximasse dela.

De acordo com a delegada Raffaella Aguiar, o casal estava junto há 20 anos e o histórico de agressões era antigo.

O homem foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Ele vai responder por tentativa de feminicídio contra pessoa com deficiência.

Relembre o caso