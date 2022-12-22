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Em Vitória

Marido que pôs fogo na esposa vítima de AVC é preso no ES

Segundo a Polícia Civil, o casal estava junto há 20 anos e o histórico de agressões era antigo. O homem vai responder por tentativa de feminicídio contra pessoa com deficiência

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2022 às 20:41
Foi preso na última terça-feira (20) o homem de 36 anos — cuja identidade não foi revelada — suspeito de atear fogo na própria companheira no bairro Santa Martha, em Vitória, em novembro deste ano. A mulher tinha dificuldades de locomoção por causa de um acidente vascular cerebral (AVC). A prisão ocorreu em uma praça do bairro Jucutuquara. 
Segundo a Polícia Civil, o homem colocou fogo em um colchão onde o casal estava e saiu da casa, deixando a mulher, que tem dificuldade de locomoção, sozinha no local.
"Por estarem drogados e alcoolizado, ele simplesmente, após ameaçá-la de morte em alguns momentos, resolveu pôr a temo. Acendeu o isqueiro e colocou fogo no colchão em que eles estavam. Só que a vítima, há um ano e meio atrás, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Em virtude disso, ela ficou com algumas sequelas — dentre elas, ela tem deficiência no sentido de locomoção", afirmou a delegada Raffaella Aguiar.
A vítima, de 40 anos, teve queimaduras de segundo e terceiro graus e continua hospitalizada, sem risco de morte. Após sofrer a tentativa de feminicídio, a Justiça concedeu uma medida protetiva para que o agressor não se aproximasse dela. 
De acordo com a delegada Raffaella Aguiar, o casal estava junto há 20 anos e o histórico de agressões era antigo.
O homem foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Ele vai responder por tentativa de feminicídio contra pessoa com deficiência. 

Relembre o caso

Na noite do crime, a mulher só foi salva porque uma viatura da PM passava pela rua. Os militares viram a fumaça que saía do segundo andar do prédio e contaram com a ajuda de vizinhos para retirá-la pela janela.

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